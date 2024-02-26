Многие хозяйки выращивают дома зеленый лук. Еще бы, это очень удобно, когда под рукой есть свежая зелень и источник витаминов.

В зимнее время порой так хочется съесть салатик из зеленого лучка или посыпать им омлет или жареный картофель. Поэтому, чтобы иметь каждый день у себя на столе аппетитные перья лука, украинские хозяйки "выгоняют" зелень у себя дома на кухне.

Однако даже в таком, на первый взгляд, бесхитростном процессе есть свои тонкости. Еще бы, если луковицы будут плавать в темной, застоявшейся воде, то начнут гнить и распространять неприятную вонь. А если хозяйка забудет полить вовремя свой "город" и вспомнит о нем только через неделю-две, то ее будет ждать большое разочарование: вместо сочных зеленых перьев - скрученные, бледные и полусухие побеги.



Чтобы посадить лук на зелень, нужно отобрать большие луковицы, поместить их в плоскую емкость плотнее и периодически поливать водой. Уже через 14-20 дней можно будет пробовать свежую зелень.

Важно!

Луковицы, из которых предполагается выращивать зеленое перо, должны быть плотные, с глянцевыми чешуйками и на них ни в коем случае не должна быть гниль. Далее у каждой из отобранных луковиц обрезается верхушка (1/4 часть от всей луковички). Благодаря этому воздух быстрее попадет в почки и как следствие зелень появится в самые короткие сроки. Если для посадки используются проросшие луковицы, обрезать их не нужно. Также для того чтобы перья появились быстрее, замочите материал, предназначенный для посадки в теплой воде (от 35 до 38 градусов), там он должен пробыть около 12 часов.

В зависимости от размера луковиц вы сможете собрать не один, а 2-3 урожая - чем больше "маточный материал", тем выше эта вероятность.

А увеличить шансы на успех поможет добавка из мочевины.

Для приготовления растворите 50 г препарата в 10 л воды и подливайте к луку раз в три дня из расчета 200 г готового удобрения на литр воды.

В результате благодаря азоту, содержащемуся в мочевине, лук, конечно же, будет прорастать и расти быстрее, вкус перьев станет более мягким, а именно они получатся блестящими и толстенькими.

Рекомендуется срезать зеленые побеги почти полностью, когда они выросли до 15-20 см. На их месте вырастет еще 10-12 см. Затем лук нужно промыть, почистить и съесть.

И еще, лучше всего "выгонять" зеленый лук, когда Луна растет, то есть в период от Новолуния до Полнолуния.

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