Болгарский перец известен высоким содержанием витамина С: в небольшом плоде может содержаться около трех суточных норм. Перец богат витаминами А, В6, В9, Е, Р, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Помимо этого, в нем содержится много воды. Не удивительно, что многие огородники с большим удовольствием выращивают его на своих дачах.
Первый шаг к выращиванию сочного и большого перца – выбор соответствующего сорта.
Так, например, урожайным считается перец, если можно собрать с одного квадратного метра (это примерно 4 куста) около 8 кг плодов в открытом грунте или 14 кг при выращивании в теплице.
Представляем ТОП-5 самых урожайных сортов:
- Перец Воловье Ухо. Свое название перец получил благодаря интересной форме плодов. Куст достаточно раскидистый, поэтому своим внешним видом напоминает большую воловью голову на которой висят гофрированные, удлиненно-конусовидные плоды.
- Перец Толстый Барон. Отличный выбор для выращивания как в открытом, так и защищенном грунте. Урожайность зашкаливает: от 7 до 14 кг с 1 кв. м.
- Перец Атлант. Плоды крупные, длиной до 26 см, весом до 400 г, с толщиной стенок 5-7 мм.
- Перец Партнер. Мощное растение схорошо развитой корневой системой. Без затруднений переносит кратковременное повышение и понижение температуры, засуху. Плоды кубовидной формы, ярко красного цвета, крупные, длиной 12 см, диаметром 9 см, массой 190-220 г, с толстой стенкой.
- Перец Богатырь. Этот молдавский сорт славится своей долгой популярностью среди огородников. Некрупные сладкие перчики подходят для любых заготовок.Неприхотлив и стоек к заболеваниям.
Второй шаг к выращиванию сочного и крупного перца – это подготовка почвы посадки. Тут следует помнить, что перец любит плодородную, рыхлую, влажную и дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.
Так, за 2-3 недели до посадки перца, нужно перекопать грунт на глубину 25-30 см и внести в него компост или перегной из расчета 5-10 кг на 1 кв. м. Также можно добавить древесную золу из расчета 200-300 г на 1 кв. м. - это поможет обогатить почву питательными веществами, улучшить его структуру и нейтрализовать чрезмерную кислотность.
Важно!
- Хоть перец и любит влажность, но застоя воды следует избегать.
- Обычно достаточно поливать растения 1 раз в неделю. В жаркие периоды увеличивают полив до 2-х раз в неделю.
- После каждого полива нужно разрыхлять почву на глубину 5-10 см и удалять сорняки. Это поможет предотвратить образование корки на поверхности почвы, улучшить проникновение воздуха и влаги к корням перца и предотвратить развитие болезней и вредителей.
Третий шаг к выращиванию сочного и крупного перца – это регулярное удобрение перца органическими и минеральными удобрениями. Перец – это достаточно прожорливое растение, которое требует много азота, фосфора, калия и других микроэлементов для своего роста и развития.
Так, растущий перец нужно подкармливать по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.
Читайте также:
Как посадить семена перца, чтобы он быстрее взошел и вырос крупным
Как чайный пакетик может спасти домашнее хозяйство: лайфхак, о котором вы не знали
Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция