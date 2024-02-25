Сладкий (он же болгарский) перец хорошо растет на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой.

Болгарский перец известен высоким содержанием витамина С: в небольшом плоде может содержаться около трех суточных норм. Перец богат витаминами А, В6, В9, Е, Р, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Помимо этого, в нем содержится много воды. Не удивительно, что многие огородники с большим удовольствием выращивают его на своих дачах.

Первый шаг к выращиванию сочного и большого перца – выбор соответствующего сорта.

Так, например, урожайным считается перец, если можно собрать с одного квадратного метра (это примерно 4 куста) около 8 кг плодов в открытом грунте или 14 кг при выращивании в теплице.

Представляем ТОП-5 самых урожайных сортов:

Перец Воловье Ухо . Свое название перец получил благодаря интересной форме плодов. Куст достаточно раскидистый, поэтому своим внешним видом напоминает большую воловью голову на которой висят гофрированные, удлиненно-конусовидные плоды.

. Свое название перец получил благодаря интересной форме плодов. Куст достаточно раскидистый, поэтому своим внешним видом напоминает большую воловью голову на которой висят гофрированные, удлиненно-конусовидные плоды. Перец Толстый Барон. Отличный выбор для выращивания как в открытом, так и защищенном грунте. Урожайность зашкаливает: от 7 до 14 кг с 1 кв. м.

Отличный выбор для выращивания как в открытом, так и защищенном грунте. Урожайность зашкаливает: от 7 до 14 кг с 1 кв. м. Перец Атлант . Плоды крупные, длиной до 26 см, весом до 400 г, с толщиной стенок 5-7 мм.

. Плоды крупные, длиной до 26 см, весом до 400 г, с толщиной стенок 5-7 мм. Перец Партнер . Мощное растение схорошо развитой корневой системой. Без затруднений переносит кратковременное повышение и понижение температуры, засуху. Плоды кубовидной формы, ярко красного цвета, крупные, длиной 12 см, диаметром 9 см, массой 190-220 г, с толстой стенкой.

. Мощное растение схорошо развитой корневой системой. Без затруднений переносит кратковременное повышение и понижение температуры, засуху. Плоды кубовидной формы, ярко красного цвета, крупные, длиной 12 см, диаметром 9 см, массой 190-220 г, с толстой стенкой. Перец Богатырь. Этот молдавский сорт славится своей долгой популярностью среди огородников. Некрупные сладкие перчики подходят для любых заготовок.Неприхотлив и стоек к заболеваниям.

Второй шаг к выращиванию сочного и крупного перца – это подготовка почвы посадки. Тут следует помнить, что перец любит плодородную, рыхлую, влажную и дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Так, за 2-3 недели до посадки перца, нужно перекопать грунт на глубину 25-30 см и внести в него компост или перегной из расчета 5-10 кг на 1 кв. м. Также можно добавить древесную золу из расчета 200-300 г на 1 кв. м. - это поможет обогатить почву питательными веществами, улучшить его структуру и нейтрализовать чрезмерную кислотность.

Важно!

Хоть перец и любит влажность, но застоя воды следует избегать.

Обычно достаточно поливать растения 1 раз в неделю. В жаркие периоды увеличивают полив до 2-х раз в неделю.

После каждого полива нужно разрыхлять почву на глубину 5-10 см и удалять сорняки. Это поможет предотвратить образование корки на поверхности почвы, улучшить проникновение воздуха и влаги к корням перца и предотвратить развитие болезней и вредителей.

Третий шаг к выращиванию сочного и крупного перца – это регулярное удобрение перца органическими и минеральными удобрениями. Перец – это достаточно прожорливое растение, которое требует много азота, фосфора, калия и других микроэлементов для своего роста и развития.

Так, растущий перец нужно подкармливать по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.

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