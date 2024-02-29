Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить вкусные маринованные грибы.

Чтобы замариновать грибы, звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

грибы (можно использовать любые, например, шампиньоны или вешенки) - 0,5 кг

соль – 20 г (1 ст.л. без горки) – половина для варки грибов + половина для маринада

масло подсолнечное – 3 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

уксус - 4 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 5-6 шт.

сахар – 0,5 ст.л.

чеснок – 4-5 зубчиков

зелень петрушки и кинзы

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает грибы и отваривает их в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут.

Тем временем звезда "Мастер Шеф" Глинская готовит маринад: смешивает в миске растительное масло с соевым соусом, уксусом, солью, сахаром, добавляет перец горошком, лавровый лист, чеснок, нарезанный тоненькими слайсами, и измельченную зелень. Проваривать маринад не нужно, отвариваем только грибы.

С готовых грибов сливаем воду. Выкладываем грибы в миску к маринаду и хорошо все перемешиваем.

"Накрываю грибы пленкой и оставляю в холодильнике на ночь, можно и больше, но уже через 10-12 часов они будут готовы, вкусные и промаринованные. В процессе маринования я несколько раз перемешиваю грибы. Самое сложное - это дождаться, пока наши грибочки промаринуются", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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