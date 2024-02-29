Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные и красивые ажурные блины.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился проверенным рецептом, по которому блины всегда получаются вкусными и рыхлыми.

Для приготовления рыхлых блинов на дрожжах Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

топленое молоко – 500 г (можно заменить на обычное, но так будет вкуснее)

сухие дрожжи – 8-10 г

сахар - 40 г

мука – 210 г

яйца – 2 шт.

щепотка соли

растительное масло – 40 г

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного подогревает 200 г молока (до 40 градусов, не выше). К тепленькому молоку добавляем сахар, дрожжи, размешиваем венчиком и оставляем на 15 минут – за это время дрожжи активируются.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет муку вместе с щепоткой соли и хорошо вымешивает смесь до однородности, чтобы не было комочков. Только после этого добавляем остальное молоко, яйца, растительное масло и снова все перемешиваем.

Готовое тесто накрываем чистым полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на 30-40 минут – за это время оно хорошо поднимется.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает разогретую сковороду растительным маслом с помощью салфетки (смазывать нужно только перед первым блином, а дальше уже не нужно). Жарим блины на среднем огне.

Осторожно набираем половник теста, не перемешивая его, а просто зачерпывая пену, наливаем на сковороду и распределяем по всей площади, наклоняя сковороду. Переворачивать такие блины удобно с помощью деревянной шпажки.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.