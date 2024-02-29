Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился проверенным рецептом, по которому блины всегда получаются вкусными и рыхлыми.
Для приготовления рыхлых блинов на дрожжах Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- топленое молоко – 500 г (можно заменить на обычное, но так будет вкуснее)
- сухие дрожжи – 8-10 г
- сахар - 40 г
- мука – 210 г
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
- растительное масло – 40 г
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного подогревает 200 г молока (до 40 градусов, не выше). К тепленькому молоку добавляем сахар, дрожжи, размешиваем венчиком и оставляем на 15 минут – за это время дрожжи активируются.
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет муку вместе с щепоткой соли и хорошо вымешивает смесь до однородности, чтобы не было комочков. Только после этого добавляем остальное молоко, яйца, растительное масло и снова все перемешиваем.
Готовое тесто накрываем чистым полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на 30-40 минут – за это время оно хорошо поднимется.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает разогретую сковороду растительным маслом с помощью салфетки (смазывать нужно только перед первым блином, а дальше уже не нужно). Жарим блины на среднем огне.
Осторожно набираем половник теста, не перемешивая его, а просто зачерпывая пену, наливаем на сковороду и распределяем по всей площади, наклоняя сковороду. Переворачивать такие блины удобно с помощью деревянной шпажки.
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