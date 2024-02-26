Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейших картофельных зраз с грибной начинкой.

Для приготовления постного картофельного теста на зразы звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

картофель – 1 кг (6-8 шт.)

соль по вкусу

крахмал кукурузный или картофельный – 40 г (4 ч.л.)

бульон от варки картофеля – 4 ст.л.

Начинка:

грибы (шампиньоны) - 300 г

лук – 1 шт.

соль и перец по вкусу

Кроме того, нам понадобятся панировочные сухари или чуть-чуть манной крупы, а также растительное масло для жарки.

Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит, разрезает в куски и отваривает и подсоленной воде. С готового картофеля сливаем воду, но часть оставляем.

Картофель разминаем до состояния пюре, выкладываем в миску и еще теплым смешиваем с кукурузным крахмалом. Дальше маленькими порциями добавляем бульон и вымешиваем до однородности. У нас должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Чтобы приготовить грибную начинку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает лук и шампиньоны кубиками и обжаривает их на небольшом количестве растительного масла. Почти в конце приготовления добавляем соль и перец. Готовую начинку оставляем охлаждаться.

Влажными руками формируем зразы, а затем обваливаем их в сухарях или манке. Обжариваем зразы на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует подавать зразы, когда они остынут.

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