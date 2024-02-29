Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила оригинальную замену банальным оладьям – яблочные фритерсы.
"Это типичное американское блюдо – смесь оладий и пончиков. Классный завтрак, потому что быстро делается, и хоть и жарится в масле (это, наверное, единственный минус, хотя не вижу здесь ничего критического, если Вы берете качественное растительное масло), очень вкусный", – рассказала Валентина Кущ.
Рецепт очень простой и делается из того, что есть у каждого дома. Для приготовления яблочных фритерсов шеф-повар берет такие ингредиенты:
- яблоки – 3 шт. средних (лучше взять несколько разных сортов, так будет вкуснее)
- мука – 130 г
- молоко - 80 г
- разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой
- сахар – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- щепотка соли
- корица – 0,5 ст.л.
- ваниль
Для глазури:
- сахарная пудра – 50 г
- молоко – 1 ст.л. (можно заменить на сок или даже просто воду)
Яблоки чистим и нарезаем кубиком.
Смешиваем вместе все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель. Отдельно смешиваем до однородности молоко и яйцо. Затем соединяем эти две смеси и добавляем нарезанные яблоки.
"Тесто должно быть густое. Вернее теста как такового не будет. Будут яблоки в мучной глазури", – объясняет шеф-повар.
Жарить фритерсы следует на среднем огне в достаточно большом количестве растительного масла до румяности. Выкладываем яблочную массу на сковороду столовой ложкой без горки – так они идеально прожарятся.
Готовые фритерсы (рецепт рассчитан примерно на 12 шт. маленьких) выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Чтобы приготовить глазурь, просто смешиваем сахарную пудру с молоком. Поливаем яблочные фритерсы глазурью и наслаждаемся.
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