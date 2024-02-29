Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила оригинальную замену банальным оладьям – яблочные фритерсы.

"Это типичное американское блюдо – смесь оладий и пончиков. Классный завтрак, потому что быстро делается, и хоть и жарится в масле (это, наверное, единственный минус, хотя не вижу здесь ничего критического, если Вы берете качественное растительное масло), очень вкусный", – рассказала Валентина Кущ.

Рецепт очень простой и делается из того, что есть у каждого дома. Для приготовления яблочных фритерсов шеф-повар берет такие ингредиенты:

яблоки – 3 шт. средних (лучше взять несколько разных сортов, так будет вкуснее)

мука – 130 г

молоко - 80 г

разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

сахар – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

щепотка соли

корица – 0,5 ст.л.

ваниль

Для глазури:

сахарная пудра – 50 г

молоко – 1 ст.л. (можно заменить на сок или даже просто воду)

Яблоки чистим и нарезаем кубиком.

Смешиваем вместе все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель. Отдельно смешиваем до однородности молоко и яйцо. Затем соединяем эти две смеси и добавляем нарезанные яблоки.

"Тесто должно быть густое. Вернее теста как такового не будет. Будут яблоки в мучной глазури", – объясняет шеф-повар.

Жарить фритерсы следует на среднем огне в достаточно большом количестве растительного масла до румяности. Выкладываем яблочную массу на сковороду столовой ложкой без горки – так они идеально прожарятся.

Готовые фритерсы (рецепт рассчитан примерно на 12 шт. маленьких) выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Чтобы приготовить глазурь, просто смешиваем сахарную пудру с молоком. Поливаем яблочные фритерсы глазурью и наслаждаемся.

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