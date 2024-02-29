Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать очень нежный и вкусный десерт.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в деталях, как сделать сырное суфле с простыми ингредиентами и используя белки.

Ингредиенты:

100 мл молока

100 мл сливок 30%

2 желтка

15 г кукурузного крахмала

200 г твердого легкоплавкого сыра (например, комте)

Соль

Белки (количество смотрите в инструкции ниже)

Приготовление:

В холодном молоке растворите кукурузный крахмал, затем добавьте сливки и нагревайте в кастрюле до кипения, постоянно помешивая, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте натертый на крупной терке сыр и вымешивайте 1-2 минуты.

Введите желтки и перемешайте.

Перелейте массу в кутеру и взвесьте. Белков нужно добавить в объеме 1/2 от массы сырной основы.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавила, взбейте белки до стойких пиков с щепоткой соли.

Часть белков аккуратно перемешайте с сырной массой, затем добавьте оставшиеся белки и осторожно перемешайте.

Выложите массу в формы для суфле, предварительно смазанные маслом.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в водяной бане 30 минут (для порционных форм - 20-25 минут).

Дайте суфле выдохнуть после выпечки перед подачей. Подавайте с зеленым салатом и бокалом белого вина, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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