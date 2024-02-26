Шеф-повар поделилась простым рецептом, по которому домашняя буженина будет невероятно вкусной как горячая, так и холодная.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусную и сочную домашнюю буженину в домашних условиях.

"Хороший рецепт как для праздников, так и на каждый день. Минимум усилий, но как всегда – для идеального результата есть свои нюансы", – подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления домашней буженины нам понадобятся следующие ингредиенты:

ошеек свиной - 1 кг

морковь – 1 шт.

чеснок - 1 головка

горчица зерновая – 50 г

горчица американская (или крепкая, если любите остренькое) – 50 г

копченая паприка – 1 ст.л.

соевый соус – 30 г

растительное масло – 1 ст.л.

"За сутки на ночь нужно засолить мясо методом пресолтинга. На 1 л воды берем 40 г соли. Вода должна покрывать мясо. Кладем мясо уже в холодную воду и в холодильник на ночь", - объясняет Валентина Кущ.

Утром достаем ошеек из воды, просушиваем бумажным полотенцем и фаршируем зубчиками чеснока и морковью, нарезанной длинными тоненькими кусочками (делаем в мясе проколы ножом, прокручиваем и туда втыкаем кусочки моркови).

Для маринада смешиваем горчицу с копченой паприкой, соевым соусом и растительным маслом. Хорошо смазываем мясо маринадом со всех сторон и оставляем его мариноваться – либо в холодильнике до вечера, либо 1-2 часа при комнатной температуре.

Запекаем буженину в разогретой до 230 градусов духовке в течение 10 минут. Затем достаем мясо, накрываем его фольгой и запекаем 40 минут при температуре 170 градусов. После этого снимаем фольгу, поливаем буженину выделившимся соком и запекаем при 200 градусах до красивого цвета (еще 20-30 минут).

Готовую буженину достаем из духовки и даем ей постоять 15 минут, чтобы соки разошлись, а потом уже можно резать.

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