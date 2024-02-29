Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил рецепт-альтернативу котлетам, отбивным и стандартным перекусам. Кулинар уверяет, если хочется что-то новое, то такой вариант хорошо подходит.

Ингредиенты:

1 куриное филе

Панировка (сухари, яйца, мука)

100 г томатов

20 г лука

Свежий базилик

150 г моцареллы

100 г пармезана

Приготовление:

Нарежьте куриное филе на кусочки толщиной около 1 см и отбейте молотком для отбивания мяса. Посолите и поперчите по вкусу, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовьте три миски: одну с мукой, вторую с разбитыми яйцами, третью с панировочными сухарями. Обваляйте каждый кусочек филе сначала в муке, затем обмакните в яйце и обваляйте в панировке.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, обжарьте куриные кусочки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Переложите их в форму для запекания.

Для соуса мелко нарежьте лук и томаты. Обжарьте лук на сковороде до мягкости, добавьте томаты и базилик, тушите несколько минут. Накройте соусом курицу.

Посыпьте курицу натертым на терке пармезаном и натертой сверху моцареллой.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка.

Подавайте курицу пармезан горячей, посыпав сверху свежим базиликом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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