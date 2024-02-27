Бессменный судья кулинанарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить что-то среднее между яблочной шарлоткой и блонди (белым брауни) – и получился невероятный десерт.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший яблочный блондиез с корицей.

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

яблоки - 2 маленьких

сахар (лучше коричневый) – 20 г

корица – 1 ч.л.

сухой имбирь - щепотка

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло – 85 г

белый сахар – 50 г

коричневый сахар – 80 г (можно заменить на обычный)

яйцо – 1 шт.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

мука – 105 г

А для посыпки берем:

сахар – 15 г

корица – 1 ч.л.

Яблоки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и нарезает кубиками, добавляет сахар, корицу, сухой имбирь и перемешивает.

Далее готовим тесто. Для этого в миске смешиваем мягкое сливочное масло, яйцо, сахар коричневый и обычный. Размешиваем до однородности, а затем добавляем ванильный экстракт, просеянную муку и снова хорошо вымешиваем.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в тесто нарезарные яблоки и хорошо все перемешивает. Выкладываем полученную массу в любимую форму для запекания, а сверху посыпаем смесью сахара и корицы.

Выпекаем яблочный блондиез в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовый десерт "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на кусочки и посыпает сахарной пудрой.

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