Бессменный судья кулинанарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить что-то среднее между яблочной шарлоткой и блонди (белым брауни) – и получился невероятный десерт.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший яблочный блондиез с корицей.

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • яблоки - 2 маленьких
  • сахар (лучше коричневый) – 20 г
  • корица – 1 ч.л.
  • сухой имбирь - щепотка

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • сливочное масло – 85 г
  • белый сахар – 50 г
  • коричневый сахар – 80 г (можно заменить на обычный)
  • яйцо – 1 шт.
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • мука – 105 г

А для посыпки берем:

  • сахар – 15 г
  • корица – 1 ч.л.

Эктор Хименес-Браво

Яблоки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и нарезает кубиками, добавляет сахар, корицу, сухой имбирь и перемешивает.

Далее готовим тесто. Для этого в миске смешиваем мягкое сливочное масло, яйцо, сахар коричневый и обычный. Размешиваем до однородности, а затем добавляем ванильный экстракт, просеянную муку и снова хорошо вымешиваем.

Эктор Хименес-Браво

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в тесто нарезарные яблоки и хорошо все перемешивает. Выкладываем полученную массу в любимую форму для запекания, а сверху посыпаем смесью сахара и корицы.

Выпекаем яблочный блондиез в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовый десерт "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на кусочки и посыпает сахарной пудрой.

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