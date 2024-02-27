Бессменный судья кулинанарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить что-то среднее между яблочной шарлоткой и блонди (белым брауни) – и получился невероятный десерт.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший яблочный блондиез с корицей.
Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- яблоки - 2 маленьких
- сахар (лучше коричневый) – 20 г
- корица – 1 ч.л.
- сухой имбирь - щепотка
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 85 г
- белый сахар – 50 г
- коричневый сахар – 80 г (можно заменить на обычный)
- яйцо – 1 шт.
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- мука – 105 г
А для посыпки берем:
- сахар – 15 г
- корица – 1 ч.л.
Яблоки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и нарезает кубиками, добавляет сахар, корицу, сухой имбирь и перемешивает.
Далее готовим тесто. Для этого в миске смешиваем мягкое сливочное масло, яйцо, сахар коричневый и обычный. Размешиваем до однородности, а затем добавляем ванильный экстракт, просеянную муку и снова хорошо вымешиваем.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в тесто нарезарные яблоки и хорошо все перемешивает. Выкладываем полученную массу в любимую форму для запекания, а сверху посыпаем смесью сахара и корицы.
Выпекаем яблочный блондиез в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовый десерт "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на кусочки и посыпает сахарной пудрой.
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