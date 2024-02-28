Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам собственный рецепт ленивых вареников, которые всегда получаются вкусными и нежными.
Для приготовления ленивых вареников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет такие ингредиенты (в расчете на четыре порции):
- творог жирностью 9% - 450 г
- мука – 100 г
- яйцо - 1 маленькое
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 5 г
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо отжимает творог от излишней влаги. Добавляем к творогу яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем вилкой. В конце добавляем муку и перемешиваем тесто до однородности.
Из готовой творожной массы формируем ленивые вареники любой формы. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует шарики, а затем делает из них овальные изделия, потому что они равномернее провариваются.
Ленивые вареники очень удобно заморозить, чтобы потом сварить, когда не будет времени. Или сразу отвариваем их в кипящей немного подсоленной воде.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает подавать ленивые вареники с апельсиновым соусом. Для его приготовления берем:
- сок апельсина – 75 г
- сахар – 15 г
- сливочное масло – 25 г
Апельсиновый сок на сковороде доводим до кипения вместе с сахаром и затягиваем соус маслом. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает отваренные ленивые вареники в соус и слегка их протушивает.
Также для подачи шеф-повар добавляет к вареникам сметану, немного творога, а также ягоды или фрукты.
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