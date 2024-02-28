Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам собственный рецепт ленивых вареников, которые всегда получаются вкусными и нежными.

Для приготовления ленивых вареников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет такие ингредиенты (в расчете на четыре порции):

творог жирностью 9% - 450 г

мука – 100 г

яйцо - 1 маленькое

сахар – 50 г

ванильный сахар – 5 г

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо отжимает творог от излишней влаги. Добавляем к творогу яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем вилкой. В конце добавляем муку и перемешиваем тесто до однородности.

Из готовой творожной массы формируем ленивые вареники любой формы. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует шарики, а затем делает из них овальные изделия, потому что они равномернее провариваются.

Ленивые вареники очень удобно заморозить, чтобы потом сварить, когда не будет времени. Или сразу отвариваем их в кипящей немного подсоленной воде.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает подавать ленивые вареники с апельсиновым соусом. Для его приготовления берем:

сок апельсина – 75 г

сахар – 15 г

сливочное масло – 25 г

Апельсиновый сок на сковороде доводим до кипения вместе с сахаром и затягиваем соус маслом. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает отваренные ленивые вареники в соус и слегка их протушивает.

Также для подачи шеф-повар добавляет к вареникам сметану, немного творога, а также ягоды или фрукты.

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