Каждый огородник знает, что именно в феврале нужно начинать посев семян на рассаду. И это, кстати, время, когда нельзя ни ускорять события, ни медлить с ними.

Семена на рассаду начинают высевать зимой, когда открытый грунт еще промерзлый и холодный. Предложенные на сегодняшний день в магазинах емкости для рассады позволяют организовать пространство таким образом, чтобы было максимально удобно ухаживать за растениями. Вопрос - что выбрать?

Так, например, всем огородникам стоит знать, что в крупных стаканчиках рассада может дольше находиться до момента высадки, а вот при выборе маленьких емкостей нельзя пропускать момент пересадки, ведь рассаде быстро станет тесно.

И правда, в магазинах есть посудины для рассады на любой бюджет и для любых потребностей. Но что выбрать, чтобы саженцы чувствовали себя комфортно и быстрее набирали сил, в чем выращивать рассаду в домашних условиях, знают далеко не все.

Огородники с опытом знают, что выбирая "временный дом" для растений, стоит учитывать, что саженцы на определенном этапе надо пикировать, иначе корни переплетутся и произойдет повреждение корневой системы. По этой причине не рекомендуется применять общий короб для овощей, которые имеют стержневые корни (баклажаны или сладкий перец).

С другой стороны, общий ящик для рассады можно быстро переставлять, поворачивать, перемещать. А если с ним обращаться аккуратно, то он прослужит много лет.

А вот покупая индивидуальные контейнеры, на подоконнике их удастся установить много одновременно. К тому же самая главная положительная черта индивидуальных емкостей для рассады в том, что из-за компактности ростки не будут перерастать и как только придет время, вы пересадите саженцы в открытый грунт.

Торфяные таблетки представляют собой спрессованный торф. Способ их применения очень прост: капсула замачивается и постепенно начинает увеличиваться в размерах. Посередине появляется некое углубление, в которое и засеивают семена. В магазинах представлен большой выбор кружков различного объема: от 28 мл до 90 мл. Рассада в такой кассете развивается быстро, а пересаживается в открытый грунт прямо в горшочке. На протяжении месяца он разлагается в земле, растение же получает дополнительную подкормку.

Несмотря на все свои положительные качества, у продукции есть недостатки:

возможно пересыхание, поэтому потребуется постоянно следить за уровнем воды;

высокая стоимость. Если вы покупаете несколько штук, то это будет слишком затратно;

шайбы используются только один раз.

Одноразовые пластиковые стаканчики. У садоводов они популярны тем, что существует несколько объемов: 100, 200 и 500 мл. Последний вариант часто используется для растений, не переносящих пикировку.

У них есть существенные достоинства:

низкая цена;

многократность;

пикировка.

Есть, правда, и несколько существенных недостатков:

Не экологичность. После утилизации не происходит разложения, поэтому, выкидывая их, мы загрязняем планету.

Отсутствие дренажных отверстий. Они изначально не предусмотрены для садово-огородных мероприятий, но проблему легко решить самостоятельно, сделав пару отверстий, чтобы уберечь почву от закисания.

Не практичность. После наполнения землей она становится неустойчивой, поэтому при неаккуратной транспортировке сосуд завалится и рассыпется, а саженец повредится.

Кассеты для рассады - это пластиковые ящички, в которых выделены отдельные ячейки с дренажными отверстиями. В таких «стаканчиках» растение развивает крепкие корни и не перерастает стеблем. Рассада не болеет и без проблем выдерживает пересадку. Кассеты позволяют выращивать немалый урожай – и при этом довольно компактны.

Рукав для рассады. Представляет собой двухслойную пленку, которую разрезают на фрагменты нужной длины и тем самым получают полноценные стаканчики. Они не имеют дна, потому будет очень легко высаживать растения в открытый грунт. Из одного рулона пленки можно получить 4000-5000 одноразовых стаканчиков, каждый из которых сможет поддерживать правильный теплообмен внутри емкости.

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