Бытует поверье, что если посадить по соседству друг от друга разные сорта клубники, то хорошего урожая можно не ждать. Эксперты рассказали,действительно ли всё так плохо.

Самой желанной ягодой на летнем столе считается ароматная и сладкая клубника. Именно поэтому практически каждый уважающий себя садовод самостоятельно выращивает её на своём участке. Вот только многие задаются вопросом: можно ли разные сорта клубники высаживать рядом.

На сегодняшний день никто достеменно не может сказать, почему бытует мнение, что нельзя сажать рядом клубнику разных сортов.

При этом большинство дачников уверены, что у растения может произойти переопыление, в ходе которого оно потеряет свои сортовые качества, точно так же, как, например, если породистая собака родит от кобеля другой породы — щенки будут метисами, несмотря на то, что оба родителя чистокровные носители своих пород.

Агрономы утверждают, что немалую роль в длительном поддержании этой легенды, сыграли недобросовестные продавцы посадочных материалов. Так, заранее зная, что они продают покупателю не очень качественную рассаду, мошенники "заботливо" их предостерегают, что якобы из-за одновременной посадки на одном участке разных сортов клубники, с растением могут произойти некие неприятности.

На самом же деле вероятность нежелательного скрещивания растений клубники разных сортов равняется нулю.

Правда, действительно есть случаи, когда посадка разных сортов клубники рядом друг с другом действительно, крайне нежелательна. Например, если в будущем планируется выращивать садовую землянику из семян, взятых из своего же урожая или если речь идёт о разведении безусых сортов.

Если вы хотите вырастить на небольшом участке как можно больше разных видов, то лучше всё-равно постараться разгруппировать саженцы, а не просто воткнуть их в землю в хаотичной последовательности.

Во-первых, порядок необходим всегда и во всём, тем более, когда речь идёт про собственный сад, а во-вторых, разным сортам требуется разный уход.

К тому же ухаживать за растениями будет гораздо удобнее, если они будут сгруппированы в зависимости от их потребностей по уходу. Так, если посадить быстро разрастающиеся кусты по соседству с менее активными, то в конечном итоге всё закончится плачевно для вторых, потому что первые их постепенно вытеснят. Очень важно не забывать об этом, при выборе места для посадки.

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