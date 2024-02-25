Telegram – одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, которое используют миллионы людей по всему миру. Как и любое другое приложение, Telegram создает кэш-файлы, которые сохраняются на вашем устройстве. Эти файлы могут занимать много места, замедлять работу приложения и даже приводить к сбоям.

Подробнее о том, как в смартфоне очистить кэш Telegram, чтобы он начал лучше работать, читайте далее в материале.

1. Преимущества очистки кэша:

Освобождение места на устройстве.

Улучшение производительности приложения.

Исправление некоторых ошибок и сбоев.

2. Недостатки очистки кэша:

Удаление всех скачанных изображений, видео, аудио и файлов.

Необходимость заново скачивать все удаленные файлы, если вы хотите их просмотреть.

Как очистить кэш в Telegram:

На Android:

Откройте приложение Telegram.

Нажмите на три горизонтальные линии в левом верхнем углу.

Выберите "Настройки".

Перейдите в раздел "Данные и хранилище".

Нажмите на "Использование хранилища".

Выберите категории данных, которые вы хотите удалить (например, "Медиафайлы", "Музыка", "Документы").

Нажмите на "Очистить кэш".

На iOS:

Откройте приложение Telegram.

Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу.

Выберите "Данные и хранилище".

Нажмите на "Использование хранилища".

Выберите категории данных, которые вы хотите удалить (например, "Медиафайлы", "Музыка", "Документы").

Нажмите на "Очистить кэш".

Дополнительные советы:

Вы можете настроить автоматическую очистку кэша в Telegram. Для этого перейдите в раздел "Данные и хранилище" и выберите "Автоматическая очистка кэша".

Вы можете исключить определенные чаты и каналы из автоматической очистки кэша. Для этого перейдите в раздел "Данные и хранилище" и перейдите в раздел "Данные и хранилище", нажмите на "Исключения" и выберите чаты или каналы, которые вы не хотите удалять.

Когда нужно очищать кэш:

Если ваше устройство замедляется или зависает.

Если у вас недостаточно места на устройстве.

Если вы заметили ошибки или сбои в работе Telegram.

Очистка кэша в Telegram – это простой способ освободить место на устройстве и улучшить производительность приложения. Однако важно помнить, что при этом будут удалены все скачанные файлы. Поэтому перед очисткой кэша убедитесь, что у вас есть доступ к интернету, чтобы вы могли заново скачать необходимые файлы.

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