При попытке подключения к мобильной сети «Киевстар» могут беспокоить сообщения типа «SIM-карта не инициализирована» или «SIM-карта отсутствует». Чтобы решить эту проблему, рассмотрите следующие подробные шаги:
Возможные причины.
Проблемы с сетью: 12 декабря 2023 года «Киевстар» столкнулся с кибератакой, которая помешала доступу к сети. Продолжающиеся попытки восстановления могут привести к тому, что SIM-карта не инициализируется.
Физический осмотр: осмотрите SIM-карту на наличие физических повреждений, царапин или признаков износа.
Совместимость размеров.
Убедитесь, что SIM-карта соответствует формату и размеру (полноразмерная, мини-SIM, микро-SIM или нано-SIM), подходящим для вашего телефона.
Очистка контактов.
Очистите контакты SIM-карты; если он сильно загрязнен или окислен, рассмотрите возможность замены его в обычном магазине «Киевстар».
Состояние телефона.
Если вы впервые пользуетесь телефоном, учтите возможность неисправного устройства считывания карт. Поэкспериментируйте, вставив SIM-карту в другой телефон, чтобы оценить возможные повреждения телефона.
Шаги по переустановке SIM-карты.
Найдите отсек для SIM-карты на своем телефоне.
Откройте отсек и вставьте SIM-карту контактами вверх.
Убедитесь, что SIM-карта соответствует выделенному размеру.
Верните отсек для SIM-карты в исходное положение.
Перезагрузите телефон.
Дополнительные соображения:
Если SIM-карта остается нераспознанной, попробуйте вставить ее в альтернативный телефон.
Если сим-карта столкнулась с нераспознаванием в обоих телефонах, оперативно обращайтесь в Киевстар для замены сим-карты.
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