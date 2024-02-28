Если вы потеряли, повредили или заблокировали свою SIM-карту, «Киевстар» предоставляет простой способ ее восстановления, даже позволяя сделать это самостоятельно.
Посетите магазин Киевстар.
Вы можете прийти в любой магазин «Киевстар», и вам бесплатно восстановят SIM-карту.
Самостоятельная реставрация.
Купите Smart SIM в интернет-магазине.
Вставьте новую SIM-карту в телефон и наберите *111#, чтобы активировать карту.
Отправьте следующий запрос: 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#
380ХХХХХХХХХ: Ваш номер телефона.
ГГГГГГ: 8 цифр PUK1 старой SIM-карты или 19 цифр ICC.
Ваш номер будет восстановлен в течение 7 часов, и вы получите SMS-подтверждение.
Во время ожидания вы получите 100 минут на Киевстар и 100 МБ.
Для проверки баланса наберите *115#.
Расходы.
Никаких дополнительных комиссий при восстановлении в магазине «Киевстар».
Если восстанавливаете самостоятельно, купите Smart SIM за 65 грн.
Особенности самостоятельной замены SIM-карты.
Не пополняйте счет до тех пор, пока не получите СМС с подтверждением восстановления номера.
У вас есть 4 попытки в течение суток, чтобы правильно ввести заявку на замену.
Замена невозможна, если с момента активации Smart SIM прошло более 7 дней.
Самостоятельная замена невозможна для SIM-карт для планшетов и услуг «Запасная SIM».
Для зарегистрированных абонентов с абонентскими тарифами или номерами «Эксклюзив» самостоятельная замена SIM-карты автоматически блокируется.
Особенности замены SIM-карты в магазине Киевстар.
Предоставьте паспорт, если вы являетесь абонентом подписки, и ваш номер зарегистрирован.
Если ваш номер не зарегистрирован, предоставьте магазину данные по восстанавливаемой карте.
Дополнительная защита SIM-карты.
Заблокировать возможность самостоятельной замены SIM-карты можно запросом 2451# или позвонив по номеру 466.
Вы можете снять блокировку в любой момент, позвонив по номеру 466.
Меры безопасности.
Защитите свой PUK-код и серийный номер SIM-карты (ICC) как конфиденциальную информацию.
Если вы получили сообщение о попытке замены SIM-карты, которую вы не инициировали, перезагрузите телефон, чтобы сохранить SIM-карту в безопасности.
Эту информацию предоставили на официальном сайте «Киевстар».
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