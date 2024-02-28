В «Киевстаре» рассказали украинцам, как восстановить их сим-карту без каких-либо проблем и особых хлопот.

Если вы потеряли, повредили или заблокировали свою SIM-карту, «Киевстар» предоставляет простой способ ее восстановления, даже позволяя сделать это самостоятельно.

Посетите магазин Киевстар.

Вы можете прийти в любой магазин «Киевстар», и вам бесплатно восстановят SIM-карту.

Самостоятельная реставрация.

Купите Smart SIM в интернет-магазине.

Вставьте новую SIM-карту в телефон и наберите *111#, чтобы активировать карту.

Отправьте следующий запрос: 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#

380ХХХХХХХХХ: Ваш номер телефона.

ГГГГГГ: 8 цифр PUK1 старой SIM-карты или 19 цифр ICC.

Ваш номер будет восстановлен в течение 7 часов, и вы получите SMS-подтверждение.

Во время ожидания вы получите 100 минут на Киевстар и 100 МБ.

Для проверки баланса наберите *115#.

Расходы.

Никаких дополнительных комиссий при восстановлении в магазине «Киевстар».

Если восстанавливаете самостоятельно, купите Smart SIM за 65 грн.

Особенности самостоятельной замены SIM-карты.

Не пополняйте счет до тех пор, пока не получите СМС с подтверждением восстановления номера.

У вас есть 4 попытки в течение суток, чтобы правильно ввести заявку на замену.

Замена невозможна, если с момента активации Smart SIM прошло более 7 дней.

Самостоятельная замена невозможна для SIM-карт для планшетов и услуг «Запасная SIM».

Для зарегистрированных абонентов с абонентскими тарифами или номерами «Эксклюзив» самостоятельная замена SIM-карты автоматически блокируется.

Особенности замены SIM-карты в магазине Киевстар.

Предоставьте паспорт, если вы являетесь абонентом подписки, и ваш номер зарегистрирован.

Если ваш номер не зарегистрирован, предоставьте магазину данные по восстанавливаемой карте.

Дополнительная защита SIM-карты.

Заблокировать возможность самостоятельной замены SIM-карты можно запросом 2451# или позвонив по номеру 466.

Вы можете снять блокировку в любой момент, позвонив по номеру 466.

Меры безопасности.

Защитите свой PUK-код и серийный номер SIM-карты (ICC) как конфиденциальную информацию.

Если вы получили сообщение о попытке замены SIM-карты, которую вы не инициировали, перезагрузите телефон, чтобы сохранить SIM-карту в безопасности.

Эту информацию предоставили на официальном сайте «Киевстар».

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