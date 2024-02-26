Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился простым рецептом, как приготовить не только быстрый

Ингредиенты:

3 яйца, отварные

2 ст. ложки крем-сыра

Соль и перец по вкусу

1/2 ч. ложки сушеного чеснока

1/2 ч. ложки копченой паприки

10 г зеленого лука

Листья салата

Хлеб

Масло для смазывания хлеба

Приготовление:

Отварите яйца и отделите желтки от белков. Размельчите белки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске разомните желтки с крем-сыром, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Хорошо размешайте.

Добавьте нарезанный зеленый лук и мелко нарезанные белки. Перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказыват, хлеб смажьте маслом и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

На один тост выложите листья салата, затем равномерно распределите начинку из яиц. Накройте вторым тостом.

Переложите сэндвич на доску и разрежьте пополам, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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