Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился простым рецептом, как приготовить не только быстрый
Ингредиенты:
- 3 яйца, отварные
- 2 ст. ложки крем-сыра
- Соль и перец по вкусу
- 1/2 ч. ложки сушеного чеснока
- 1/2 ч. ложки копченой паприки
- 10 г зеленого лука
- Листья салата
- Хлеб
- Масло для смазывания хлеба
Приготовление:
Отварите яйца и отделите желтки от белков. Размельчите белки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В миске разомните желтки с крем-сыром, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Хорошо размешайте.
Добавьте нарезанный зеленый лук и мелко нарезанные белки. Перемешайте.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказыват, хлеб смажьте маслом и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
На один тост выложите листья салата, затем равномерно распределите начинку из яиц. Накройте вторым тостом.
Переложите сэндвич на доску и разрежьте пополам, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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