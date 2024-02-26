Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать очень нежные вареники.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусные вареники на пару. Кулинар подметил, что любит делиться такими рецептами в духе возрождения украинских кулинарных традиций.

Для теста:

330 г ложкового кефира Го Карпаты

1 желток

500 г муки + немного для подпыливания

Щепотка соли

4-5 г соды

Для начинки:

Свежий домашний сыр

1 желток

Сахар по вкусу

В кефир добавьте щепотку соли и желток, затем быстро перемешайте и добавьте соду. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавьте муку, замешивая тесто до однородности. Оставьте на 20 минут для отдыха.

Для начинки смешайте свежий домашний сыр с желтком и сахаром до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, раскатайте тесто на столе, посыпанном мукой. Вырежьте круглые заготовки.

На каждую заготовку положите начинку и аккуратно скрепите края, чтобы получилась косичка.

Приготовьте кастрюлю с водой, закутав марлю, и положите на нее миску с таким же диаметром.

Положите вареники в кипящую воду, прикройте миской и варите 4 минуты.

Готовые вареники выложите в миску со сливочным маслом, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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