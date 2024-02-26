Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусные вареники на пару. Кулинар подметил, что любит делиться такими рецептами в духе возрождения украинских кулинарных традиций.
Для теста:
- 330 г ложкового кефира Го Карпаты
- 1 желток
- 500 г муки + немного для подпыливания
- Щепотка соли
- 4-5 г соды
Для начинки:
- Свежий домашний сыр
- 1 желток
- Сахар по вкусу
В кефир добавьте щепотку соли и желток, затем быстро перемешайте и добавьте соду. Тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавьте муку, замешивая тесто до однородности. Оставьте на 20 минут для отдыха.
Для начинки смешайте свежий домашний сыр с желтком и сахаром до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, раскатайте тесто на столе, посыпанном мукой. Вырежьте круглые заготовки.
На каждую заготовку положите начинку и аккуратно скрепите края, чтобы получилась косичка.
Приготовьте кастрюлю с водой, закутав марлю, и положите на нее миску с таким же диаметром.
Положите вареники в кипящую воду, прикройте миской и варите 4 минуты.
Готовые вареники выложите в миску со сливочным маслом, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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