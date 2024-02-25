Узнать свой номер телефона может иметь решающее значение в различных ситуациях. Вот четыре простых способа узнать свой номер телефона:
1. USSD-запрос:
Наберите на своем телефоне *161# и нажмите кнопку вызова.
Вы получите push-сообщение с номером вашего мобильного телефона в международном формате.
Этот метод работает для Vodafone, lifecell, Киевстар или любого другого оператора сети.
2. Системное меню:
Для устройств Android:
Перейдите в настройки.
Нажмите на «SIM-карты и мобильные сети» или аналогичный вариант.
В меню настроек SIM-карты отобразится номер вашего мобильного телефона.
Для iPhone:
Перейдите в «Настройки».
Откройте меню «Телефон».
В строке «Мой номер» вверху окна отобразится номер вашего мобильного телефона.
Либо проверьте список контактов, где ваш номер обычно отображается в первой строке.
3. Упаковка SIM-карты:
Проверьте упаковку вашей SIM-карты или пластиковой карты, к которой была прикреплена SIM-карта. На этих материалах часто указан номер вашего мобильного телефона.
4. Позвоните со своего телефона:
Сделайте звонок со своего телефона на другой номер мобильного телефона, сохраненный в вашей телефонной книге.
Ваш номер отобразится на экране получателя.
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