Эти методы должны помочь вам быстро и легко узнать собственный номер телефона в разных ситуациях.

Узнать свой номер телефона может иметь решающее значение в различных ситуациях. Вот четыре простых способа узнать свой номер телефона:

1. USSD-запрос:

Наберите на своем телефоне *161# и нажмите кнопку вызова.

Вы получите push-сообщение с номером вашего мобильного телефона в международном формате.

Этот метод работает для Vodafone, lifecell, Киевстар или любого другого оператора сети.

2. Системное меню:

Для устройств Android:

Перейдите в настройки.

Нажмите на «SIM-карты и мобильные сети» или аналогичный вариант.

В меню настроек SIM-карты отобразится номер вашего мобильного телефона.

Для iPhone:

Перейдите в «Настройки».

Откройте меню «Телефон».

В строке «Мой номер» вверху окна отобразится номер вашего мобильного телефона.

Либо проверьте список контактов, где ваш номер обычно отображается в первой строке.

3. Упаковка SIM-карты:

Проверьте упаковку вашей SIM-карты или пластиковой карты, к которой была прикреплена SIM-карта. На этих материалах часто указан номер вашего мобильного телефона.

4. Позвоните со своего телефона:

Сделайте звонок со своего телефона на другой номер мобильного телефона, сохраненный в вашей телефонной книге.

Ваш номер отобразится на экране получателя.

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