Борьба с пресловутым колорадским жуком, знакомым всем дачникам врагом, имеет решающее значение для защиты посадок картофеля и сохранения урожая.

Несвоевременное устранение этого вредителя может привести к быстрому уничтожению растений картофеля, превратив их в голые стебли.

Хотя в продолжающейся борьбе с колорадским жуком обычно используются химические инсектициды, мы представляем альтернативное решение для обработки картофеля перед посадкой.

Прежде чем готовить раствор, приготовьте два компонента отдельно, желательно в течение суток:

Зольная составляющая: 0,5 л золы засыпьте в 1 л горячей воды (90 градусов).

Компонент янтарной кислоты: В отдельной емкости смешайте 50 г порошка янтарной кислоты с 0,5 л горячей воды (за пару часов до приготовления основного раствора).

Раствор для семенного картофеля:

В 20-литровое ведро добавьте 10 литров воды.

Ввести первый компонент – детоксикатор из расчета 25 мл на весь объем.

Добавьте 2 столовые ложки зеленого калийного мыла, жизненно важного компонента.

Добавьте в раствор 40 мл березового дегтя.

В завершение влейте заранее приготовленные растворы золы и янтарной кислоты.

Обработка картофеля перед посадкой:

В вместительный таз погрузите ящик с семенным картофелем, дав ему пропитаться раствором.

Оставьте семенной картофель в растворе на 5 минут, прежде чем переходить к следующей порции.

Обработайте таким образом весь картофель, а через полдня высадите его на грядку.

Такая обработка не только защищает от болезней, но и обеспечивает защиту от вредителей, основной проблемой которых является колорадский жук. После такой обработки семенной посадочный материал быстро укореняется и растет. Попробуйте этот метод, чтобы защитить картофель от потенциальных угроз.

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