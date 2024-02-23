В современном мире мобильный телефон стал незаменимым инструментом для общения, работы, развлечений.

Однако со временем память телефона заполняется, что может привести к замедлению его работы, а то и к полной невозможности использовать некоторые функции.

Подробнее о том, как освободить память в смартфоне, чтобы он заработал быстрее, читайте далее в материале.

Очистка памяти на Android:

Очистка кэша приложений:

Нажмите и удерживайте иконку приложения на главном экране, пока не откроется меню.

Выберите "О приложении".

Перейдите в раздел "Память".

Нажмите "Очистить кэш".

Удаление неиспользуемых приложений:

Откройте Google Play Store.

Нажмите на свою иконку профиля в правом верхнем углу.

Выберите "Управление приложениями и устройством".

Перейдите на вкладку "Управление".

Отсортируйте приложения по размеру.

Удалите приложения, которые вы не используете.

Очистка других данных:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Память".

Очистите данные, которые вам не нужны, например, фотографии, видео, музыку, загрузки.

Очистка памяти на iOS:

Сгрузка неиспользуемых приложений:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Основные".

Выберите "Хранилище iPhone".

Найдите приложение, которое вы не используете.

Нажмите "Сгрузить приложение".

Удаление неиспользуемых приложений:

Нажмите и удерживайте иконку приложения на главном экране, пока не затрясутся все иконки.

Нажмите на крестик в левом верхнем углу иконки приложения.

Подтвердите удаление.

Очистка других данных:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Основные".

Выберите "Хранилище iPhone".

Прокрутите страницу вниз и выберите категорию данных, например, "Фото", "Музыка", "Сообщения".

Очистите данные, которые вам не нужны.

Память смартфона может засоряться по разным причинам:

Приложения и файлы: Установленные приложения, кэшированные данные, загруженные файлы, фотографии, видео и другие медиафайлы могут занимать значительное пространство в памяти устройства со временем.

Кэширование: Приложения могут кэшировать данные для быстрого доступа, но эти кэши могут накапливаться и занимать место в памяти устройства.

Системные файлы: Операционная система смартфона и другие системные файлы также занимают некоторое пространство в памяти.

Сохранение данных: Ваш смартфон может автоматически сохранять данные, такие как сообщения, журналы звонков, настройки приложений и т. д., что может занять дополнительное место в памяти.

Неиспользуемые приложения: Приложения, которые вы больше не используете, но остаются установленными на устройстве, могут занимать место в памяти и ненужно засорять ее.

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