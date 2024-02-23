В современном мире мобильный телефон стал незаменимым инструментом для общения, работы, развлечений.
Однако со временем память телефона заполняется, что может привести к замедлению его работы, а то и к полной невозможности использовать некоторые функции.
Подробнее о том, как освободить память в смартфоне, чтобы он заработал быстрее, читайте далее в материале.
Очистка памяти на Android:
Очистка кэша приложений:
- Нажмите и удерживайте иконку приложения на главном экране, пока не откроется меню.
- Выберите "О приложении".
- Перейдите в раздел "Память".
- Нажмите "Очистить кэш".
Удаление неиспользуемых приложений:
- Откройте Google Play Store.
- Нажмите на свою иконку профиля в правом верхнем углу.
- Выберите "Управление приложениями и устройством".
- Перейдите на вкладку "Управление".
- Отсортируйте приложения по размеру.
- Удалите приложения, которые вы не используете.
Очистка других данных:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Память".
- Очистите данные, которые вам не нужны, например, фотографии, видео, музыку, загрузки.
Очистка памяти на iOS:
Сгрузка неиспользуемых приложений:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Основные".
- Выберите "Хранилище iPhone".
- Найдите приложение, которое вы не используете.
- Нажмите "Сгрузить приложение".
Удаление неиспользуемых приложений:
- Нажмите и удерживайте иконку приложения на главном экране, пока не затрясутся все иконки.
- Нажмите на крестик в левом верхнем углу иконки приложения.
- Подтвердите удаление.
Очистка других данных:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Основные".
- Выберите "Хранилище iPhone".
- Прокрутите страницу вниз и выберите категорию данных, например, "Фото", "Музыка", "Сообщения".
- Очистите данные, которые вам не нужны.
Память смартфона может засоряться по разным причинам:
Приложения и файлы: Установленные приложения, кэшированные данные, загруженные файлы, фотографии, видео и другие медиафайлы могут занимать значительное пространство в памяти устройства со временем.
Кэширование: Приложения могут кэшировать данные для быстрого доступа, но эти кэши могут накапливаться и занимать место в памяти устройства.
Системные файлы: Операционная система смартфона и другие системные файлы также занимают некоторое пространство в памяти.
Сохранение данных: Ваш смартфон может автоматически сохранять данные, такие как сообщения, журналы звонков, настройки приложений и т. д., что может занять дополнительное место в памяти.
Неиспользуемые приложения: Приложения, которые вы больше не используете, но остаются установленными на устройстве, могут занимать место в памяти и ненужно засорять ее.
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