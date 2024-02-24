Каждый водитель, который проводит в автомобиле много времени, знает, что если "подружить" смартфон и автомобиль, то находиться за рулем (и в салоне вообще) станет комфортнее.
И правда, если объединить в одну систему смартфон и мультимедийное устройство автомобиля, будь то простая автомагнитола или бортовой компьютер, то кроме прослушивания музыки или аудиоккниг, можно будет также отдавать голосовые команды и управлять приложениями телефона с центрального дисплея машины.
Так, благодаря разнообразным вариантам, от Bluetooth до USB-кабелей и Android Auto, найти способ, отвечающий вашим потребностям, стало проще, чем когда-либо прежде.
Важно!
- Каждый водитель должен помнить, что безопасное вождение всегда должно быть в приоритете, а любое взаимодействие с телефоном в дороге должно осуществляться ответственно и с осторожностью.
Итак, подключить телефон к магнитоле можно несколькими способами.
• Через переходники и AUX-адаптеры. Способ подходит для самых старых магнитол — с CD-чейнджером и даже кассетной декой.
• По Bluetooth. Многие современные автомобильные аудиосистемы могут похвастаться функцией Bluetooth, обеспечивающей беспроводное соединение с любым устройством Android.
Подключить магнитолу к Bluetooth телефона несложно: активируйте режим сопряжения в меню смартфона и выберите аудиосистему автомобиля из списка, который появится на экране.
В этом случае автомобиль превратится в гигантскую гарнитуру: можно будет слушать музыку и любое другое аудио через штатные колонки, а также совершать звонки через магнитолу по громкой связи.
• Через AUX-разъем. Этот способ годится для аудиосистем, которые не поддерживают Bluetooth-протоколы. Чтобы подключить телефон к магнитоле с помощью AUX, потребуется кабель 3.5 jack (его еще называют мини-джек). Если в смартфоне нет такого разъема, понадобится переходник с разъемом Type-C для автомагнитолы;
• С помощью FM-трансмиттера. В случаях, когда другие методы недоступны, можно рассмотреть возможность использования FM-трансмиттеров - это компактное устройство получает сигнал от смартфона по Bluetooth или кабелю и передает на магнитолу на определенной FM-частоте — как радио.
Однако они требуют постоянного питания от автомобильного зарядного устройства и могут потребовать дополнительных компонентов для совместимости.
FM-трансмиттеры подключают в разъем прикуривателя.
• Интеграция с Android Auto
Для владельцев новейших устройств на базе Android и современных автомобилей Android Auto предлагает возможность беспрепятственного подключения. Приложение Google позволяет использовать отдельные функции телефона во время движения.
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