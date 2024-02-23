Понимание кодов городов имеет решающее значение для обеспечения успешного общения при звонках внутри Украины, будь то со стационарного или мобильного телефона.

При звонках по Украине можно набирать коды городов как с кодом страны (+38), так и без него. Однако при звонке из другой страны (роуминг) необходимо использовать международный формат набора (+380) для кодов городов Украины. Вот как найти и использовать телефонные коды городов Украины:

Как найти правильный код:

Обратитесь к таблице с названиями населенных пунктов, их телефонными кодами и соответствующими регионами.

Во втором столбце указывается регион, в котором расположен населенный пункт, что помогает различать одноименные города в разных регионах.

Используйте фильтр над таблицей, чтобы легко найти город, введя его название в поле «местоположение».

Вы также можете использовать поле «Телефонный код» для поиска населенного пункта, введя его кодовые номера.

Нажмите кнопку «Применить» после ввода названия или кода, чтобы быстро найти нужный населенный пункт.

Телефонные коды городов Украины:

Телефонные коды Украины состоят из 2-4 цифр, начинаются с кода страны +380.

Цифры после +380 указывают на конкретные населенные пункты.

Например, +3804422... означает город Бортничи (044 — код Киева, Бортничи — Киевская область).

Формат +38004635... представляет город Батурин (046 — код Чернигова, Батурин находится в Черниговской области).

+38005446... соответствует городу Ахтырка (054 — код Сум, Ахтырка находится в Сумской области).

Дополнительная информация:

Телефонные коды необходимы при звонках на номера фиксированной связи внутри Украины, особенно при использовании мобильных телефонов.

Хотя IP-телефония позволяет использовать код одного города, физически находясь в другом, это является исключением из правил и может не соответствовать нормативам.

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