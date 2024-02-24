В современном мире интернет реклама является неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, часто она становится настолько назойливой и раздражающей, что некоторые пользователи стремятся избавиться от неё.

Назойливая реклама в играх и при вросмотре видео бесит, а постоянно всплывающие уведомления тратят наше время. Раньше считалось, что с этим хочешь не хочеш, а приходится мириться, если пользуешся каким-то бесплатным приложением на своем смартфоне. Как оказалось, есть простые и доступные способы отключить рекламные интеграции – причем для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать.

И правда, чтобы ограничить появление рекламы в вашем телефоне существует несколько простых и бесплатных способов.

Описанные в данной заметке лайфхаки в первую очередь ориентированы для Android, однако некоторые из них могут быть также применимы и на устройствах iOS. Если все сделать правильно, то о рекламе можно будет забыть как о страшном сне.

Самый простой способ отключить рекламу в приложениях и играх

Наиболее простым способом (помимо приобретения платной версии) является включение авиарежима. Все дело в том, что для загрузки рекламе нужен интернет, а в случае его отсутствия объявления отображаться не будут.

Минус этого способа – вы не сможете получать входящие звонки, сообщения или использовать функции, которые требуют подключения к интернету.

Отключаем рекламу, меняя регион

Еще один способ избавиться от рекламы на смартфонах - это изменить регион на Великобританию. Для смены региона нужно зайти в "Настройки" - "Расширенные настройки" - "Регион".

Все дело в том, что именно в этой стране очень строго относятся к рекламе в приложениях. У них даже есть специальное ведомство – Advertising Standards Authority (ASA) – которое занимается контролем рынка рекламы. Поэтому в играх для жителей Альбиона количество рекламных интеграций сведено до минимума.

Меняем DNS-сервер

А вот самым элегантным способом избавиться вообще от рекламы в любом приложении — это изменить DNS-сервер на вариант от блокировщика рекламы AdGuard, например. В таком случае будет происходить фильтрование трафика и блокирование рекламных элементов.

Справка:

DNS-сервер — это "посредник", который превращает адрес сайта (доменное имя, которое пишется в строке браузера) в его IP-адрес. Когда пользователь вводит в строку браузера адрес, браузер сначала обращается к DNS-серверу, получает от него IP-адрес сайта, после чего загружает страницу.

Чтобы поменять DNS-сервер, нужно пройти в "Настройки" — "Другие способы подключения" — "Private DNS" и выбрать Private DNS provider hostname. В этом поле нужно написать следующее: dns.adguard.com.

Кроме AdGuard можно использовать решение от Cloudfare — американской компании, предоставляющей услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. В таком случае на последнем шаге нужно прописать 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com.

Если же не хочется лазить в настройках, можно установить специальную утилиту, которая блокирует рекламу и банеры на Android. Одним из таких инструментов является DNS66. Он одновременно работает как в браузерах, так и в приложениях, и для его использования не требуются root-права.

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