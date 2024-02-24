Потеря или кража iPhone - настоящий стресс для каждого владельца, учитывая цену телефона и количество информации, которая может храниться в нем.

Потеря или кража такого дорогого устройства, как iPhone, — это уже досадная неприятность. Еще бы, если устройство попадет в руки злоумышленников, они могут получить доступ к банковским счетам, личным фотографиям владельца, а также аккаунтам в различных сервисах. К счастью, компания Apple позаботилась о том, чтобы пользователь не оставался в таких ситуациях беспомощным.

Так, компания Apple делает все, чтобы их клиенты забыли, что раньше утерянные гаджеты искали по IMEI или спутнику. Так, каждый iPhone имеет встроенную технологию Find My. Теперь можно не только найти утерянный смартфон на карте, подать звуковой сигнал, но и удаленно заблокировать, стереть его.

Приложение "Найти iPhone" (Локатор iOS)

Первое, что каждый должен понимать - функция работает только в том случае, если ее активировать. Поэтому, заблаговременно позаботьтесь о безопасности.

Как включить "Найти iPhone":

Перейдите в "Настройки" на iPhone — ваше имя в верхней части окна.

Войдите в свою учетную запись Apple ID (если этого не было сделано ранее).

Кликните на пункт "Локатор" — "Найти iPhone".

Активируйте ползунки "Найти iPhone" и "Сеть Локатора".

По желанию можно также включить "Последнюю геопозицию" - это даст возможность телефону отправлять сигнал о своем местонахождении на сервер Apple при критически низком разряде аккумулятора.

Теперь, когда вы включили функцию "Найти iPhone", у вас всегда будет доступ к текущему местоположению гаджета. Если же случится так, что смартфон будет неактивен (выключен или разряжен), вы сможете увидеть последнюю геопозицию — это тоже значительно облегчит поиск устройства.

Функция "Режим пропажи" на iPhone

Теперь, когда первоначальная настройка выполнена, можно воспользоваться всем функционалом. Допустим, что смартфон потерялся или был украден. Чтобы получить к нему доступ, можно воспользоваться MacBook, iPad или другим iPhone, которые привязаны к вашей учетной записи. Но на наш взгляд, более универсальным решением является использование сервера Apple через любой браузер (iOS, iPadOS, macOS, Windows, Android).

Открываем браузер и переходим по адресу www.icloud.com/find. Вводим свой Apple ID и пароль. Во вкладке "Мои устройства" выберите утерянный iPhone. Откроется карта и отдельное окошко с доступными функциями.

Воспроизвести звук. Если гаджет не разряжен — он издаст звуковой сигнал в течении 2-х минут. Пригодится, если телефон находится где-то поблизости, например, в квартире.

Отметить, как пропавший. В таком случае устройство удаленно блокируется (в том числе Apple Pay). Рекомендуем также ввести текстовое сообщение, которое отобразится на экране пропавшего телефона. Например, ваши контакты и просьбу вернуть технику.

Стереть это устройство. Пользоваться этой возможностью стоит в крайнем случае. Означает, что все данные с девайса будут полностью удалены, таким образом он превратится в "кирпич".

Важно!

Для поиска неактивного смартфона должны выполняться дополнительные условия:

пропавший аппарат не старее iPhone 11;

он работает на iOS 15.2 или новее;

в настройках этого смартфона активна опция "Сеть Локатора"

неподалеку от него есть другие устройства, подключенные к сети Find My Network.

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