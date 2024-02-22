Фарфорово-белые цветы, розовые, фиолетовые, бордовые, в штрихах, с крапом, с контрастными серединками, яркие биколоры и даже модные нежно-зеленые - любоваться цветением орхидей можно бесконечно. А вот если растение не радует пышными и красивыми цветками, то можно попробовать внести дополнительную подкормку, которую каждый может приготовить самостоятельно. Для этого следует сделать специальный "чай", который насыщен фосфором, калием и кальцием.
Орхидеи считаются требовательными растениями и период цветения растения достаточно длинный. Некоторые простые средства помогут наслаждаться цветением орхидеи почти весь год.
Так, все любители орхидей знают, что если орхидея не цветет, но при этом листья растут и появляются новые воздушные корни, то причина кроется в избытке удобрений с высоким содержанием азота, а для цветения нужен микс с преобладанием калия и фосфора.
А еще категорически нельзя делать подкормки свежей органикой, навозом и пр., орхидея не только не будет цвести, но и очень быстро погибнет.
Кроме того, нужно знать, что полноценно цветут здоровые взрослые растения, у которых сформировалось от 5-6 листочков. Более молодым нужно просто дать время подрасти, и они тоже порадуют цветением.
Итак, незаменимым средством при выращивании орхидей является банановая кожура. Именно этот натуральный продукт поможет спровоцировать цветение растения.
Важно!
- Орхидеи извлекают питательные вещества из воздуха или воды, поэтому подкормку им следует предоставлять в жидкой форме.
Собственно сделанный раствор из воды и банановой шкурки содержит много макро- и микроэлементов, поэтому будет обеспечивать растение питательными веществами.
Чтобы сделать удобрение из банановой шкурки, нужно добавить нарезанную банановую шкурку в емкость с водой и оставить настаиваться в течение семи-десяти дней.
Важно!
- Воду после приготовления раствора из банановой кожуры следует кипятить. Все потому, что существует риск - жидкость может получить неприятный запах и будет содержать вредные микроорганизмы, нежелательные для корневой системы.
Затем остудите воду, на это уйдет пять-шесть часов. Когда все будет готово к употреблению, смешайте воду из банановой шкурки с обычной водой один до пяти. После этого можно переходить к поливу растений.
Кроме этого, допустимо использовать другой способ приготовления подкормки. Для этого нужно нарезать кожуру на тонкие полоски и оставить на солнце. Через два дня их останется только измельчить в порошок и добавить в горшки с цветами.
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