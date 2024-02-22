На сегодняшний день превратить собственный дом в цветущих экзотический сад не составляет особого труда.

Фарфорово-белые цветы, розовые, фиолетовые, бордовые, в штрихах, с крапом, с контрастными серединками, яркие биколоры и даже модные нежно-зеленые - любоваться цветением орхидей можно бесконечно. А вот если растение не радует пышными и красивыми цветками, то можно попробовать внести дополнительную подкормку, которую каждый может приготовить самостоятельно. Для этого следует сделать специальный "чай", который насыщен фосфором, калием и кальцием.

Орхидеи считаются требовательными растениями и период цветения растения достаточно длинный. Некоторые простые средства помогут наслаждаться цветением орхидеи почти весь год.

Так, все любители орхидей знают, что если орхидея не цветет, но при этом листья растут и появляются новые воздушные корни, то причина кроется в избытке удобрений с высоким содержанием азота, а для цветения нужен микс с преобладанием калия и фосфора.

А еще категорически нельзя делать подкормки свежей органикой, навозом и пр., орхидея не только не будет цвести, но и очень быстро погибнет.

Кроме того, нужно знать, что полноценно цветут здоровые взрослые растения, у которых сформировалось от 5-6 листочков. Более молодым нужно просто дать время подрасти, и они тоже порадуют цветением.

Итак, незаменимым средством при выращивании орхидей является банановая кожура. Именно этот натуральный продукт поможет спровоцировать цветение растения.

Важно!

Орхидеи извлекают питательные вещества из воздуха или воды, поэтому подкормку им следует предоставлять в жидкой форме.

Собственно сделанный раствор из воды и банановой шкурки содержит много макро- и микроэлементов, поэтому будет обеспечивать растение питательными веществами.

Чтобы сделать удобрение из банановой шкурки, нужно добавить нарезанную банановую шкурку в емкость с водой и оставить настаиваться в течение семи-десяти дней.

Важно!

Воду после приготовления раствора из банановой кожуры следует кипятить. Все потому, что существует риск - жидкость может получить неприятный запах и будет содержать вредные микроорганизмы, нежелательные для корневой системы.

Затем остудите воду, на это уйдет пять-шесть часов. Когда все будет готово к употреблению, смешайте воду из банановой шкурки с обычной водой один до пяти. После этого можно переходить к поливу растений.

Кроме этого, допустимо использовать другой способ приготовления подкормки. Для этого нужно нарезать кожуру на тонкие полоски и оставить на солнце. Через два дня их останется только измельчить в порошок и добавить в горшки с цветами.

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