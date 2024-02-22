Правильный выбор места для цветов – один из важных моментов в уходе. Если допустить при этом ошибки, то это приведет к плохому состоянию растений, а в крайнем случае даже к их гибели.

Когда речь заходит про озеленение квартиры и создание в ней уюта, то мы чаще всего представляем себе растения в горшках. Еще бы, это не только красивый предмет интерьера, но и выгода для здоровья, так как живые растения очищают воздух, поддерживают влажность в помещении, помогают снять стресс и радуют своим свежим видом. Вот только следует знать, где нельзя ставить вазы и горшки.

Если вы себя относите к категории начинающих цветоводов, то лучше начинать с неприхотливых растений. Среди горшечных растений самыми неприхотливыми считаются драцена, аспарагус, эпипремнум, хлорофитум, сансевиерия.

Поэтому, прежде чем отправляться в цветочный магазин, нужно решить, где будет место для приобретенных растений. Так, большинство растений любят свет, тепло и регулярный полив, а вот сквозняки, тень и горячий сухой воздух плохо на них сказываются.

Прямые лучи солнца

Некоторые растения чувствительны к прямому солнечному свету, а это значит, что для них необходимо полузатененное место, чтобы листья случайно не обгорели и не стали коричневыми.

Если листья или их края изменили свой цвет, то это признак переизбытка солнца. В таком случае вазоны следует убрать с подоконника.

Не боятся сухости сциндапсус, фикус, сансевиерия, а также различные суккуленты, а вот выдерживают домашнюю температуру до 27 градусов замиокулькас и аспидистра.

А вот жить в помещениях со слабым естественным освещением могут монстера, драцена и лавр.

Сквозняки и обогреватели

Растения, чувствительные к сухой среде, завянут, если поставить их рядом с отопительными приборами.

Кроме этого, некоторые посадки могут плохо переносить сквозняки. В этом случае не нужно располагать вазоны рядом с открытыми окнами или дверями.

Не боятся сквозняков хлорофитум и мирт.

Холод

Важно предусмотреть, чтобы посадка получала все необходимые условия.

Поэтому надо обратить внимание и на температуру в помещении. Все же не все растения могут перенести холод. Их нужно также поставить подальше от балкона, открытого окна зимой.

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