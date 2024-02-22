Когда речь заходит про озеленение квартиры и создание в ней уюта, то мы чаще всего представляем себе растения в горшках. Еще бы, это не только красивый предмет интерьера, но и выгода для здоровья, так как живые растения очищают воздух, поддерживают влажность в помещении, помогают снять стресс и радуют своим свежим видом. Вот только следует знать, где нельзя ставить вазы и горшки.
Прямые лучи солнца
Некоторые растения чувствительны к прямому солнечному свету, а это значит, что для них необходимо полузатененное место, чтобы листья случайно не обгорели и не стали коричневыми.
Если листья или их края изменили свой цвет, то это признак переизбытка солнца. В таком случае вазоны следует убрать с подоконника.
Не боятся сухости сциндапсус, фикус, сансевиерия, а также различные суккуленты, а вот выдерживают домашнюю температуру до 27 градусов замиокулькас и аспидистра.
А вот жить в помещениях со слабым естественным освещением могут монстера, драцена и лавр.
Сквозняки и обогреватели
Растения, чувствительные к сухой среде, завянут, если поставить их рядом с отопительными приборами.
Кроме этого, некоторые посадки могут плохо переносить сквозняки. В этом случае не нужно располагать вазоны рядом с открытыми окнами или дверями.
Не боятся сквозняков хлорофитум и мирт.
Холод
Важно предусмотреть, чтобы посадка получала все необходимые условия.
Поэтому надо обратить внимание и на температуру в помещении. Все же не все растения могут перенести холод. Их нужно также поставить подальше от балкона, открытого окна зимой.
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