Если вы обнаружите, что аккумулятор вашого телефона Android быстро разряжается, особенно если вы заряжаете его несколько раз в день, виновниками могут быть определенные ресурсоемкие приложения, работающие в фоновом режиме.
Адаптивные уведомления Android, хотя и полезны для некоторых, могут способствовать чрезмерному использованию батареи.
Вот как отключить адаптивные уведомления:
Перейдите в настройки.
Введите в строку поиска слово «Уведомления».
Прокрутите вниз, пока не найдете «Адаптивные уведомления».
Отключите эту функцию, переведя переключатель в положение «выключено».
После отключения уведомления будут приходить традиционным способом без интеллектуальной сортировки, что потенциально продлит срок службы батареи.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с зарядом батареи, рассмотрите возможность отключения уведомлений в менее важных приложениях, оставив только самое необходимое, такое как мессенджеры, SMS, социальные сети и электронная почта.
Важно отметить, что сохранение заряда аккумулятора предполагает комплексный подход. Использование таких функций, как «режим полета», темный режим и другие параметры энергосбережения, может в совокупности продлить срок службы батареи вашего смартфона.
Кроме того, предстоящие обновления, такие как Android 14, могут представить новые способы повышения эффективности использования батареи.
Читайте также:
Какие функции нужно отключить в смартфоне, чтобы он начал работать быстрее
Android 15 уже появился в виде тестовой версии: что известно об операционной системе
Что нужно сделать, чтобы смартфон не разряжался быстро: важные хитрости