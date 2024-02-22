Отключение адаптивных уведомлений может не только сэкономить заряд батареи, но и решить проблемы с отображением важных уведомлений.

Если вы обнаружите, что аккумулятор вашого телефона Android быстро разряжается, особенно если вы заряжаете его несколько раз в день, виновниками могут быть определенные ресурсоемкие приложения, работающие в фоновом режиме.

Адаптивные уведомления Android, хотя и полезны для некоторых, могут способствовать чрезмерному использованию батареи.

Вот как отключить адаптивные уведомления:

Перейдите в настройки.

Введите в строку поиска слово «Уведомления».

Прокрутите вниз, пока не найдете «Адаптивные уведомления».

Отключите эту функцию, переведя переключатель в положение «выключено».

После отключения уведомления будут приходить традиционным способом без интеллектуальной сортировки, что потенциально продлит срок службы батареи.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с зарядом батареи, рассмотрите возможность отключения уведомлений в менее важных приложениях, оставив только самое необходимое, такое как мессенджеры, SMS, социальные сети и электронная почта.

Важно отметить, что сохранение заряда аккумулятора предполагает комплексный подход. Использование таких функций, как «режим полета», темный режим и другие параметры энергосбережения, может в совокупности продлить срок службы батареи вашего смартфона.

Кроме того, предстоящие обновления, такие как Android 14, могут представить новые способы повышения эффективности использования батареи.

Читайте также:

Какие функции нужно отключить в смартфоне, чтобы он начал работать быстрее

Android 15 уже появился в виде тестовой версии: что известно об операционной системе

Что нужно сделать, чтобы смартфон не разряжался быстро: важные хитрости