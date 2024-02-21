Яичная скорлупа может быть ценным ресурсом в саду, служа естественным удобрением для ускорения роста растений.

Эксперты делится мнением о пользе использования яичной скорлупы и правильных методах ее применения.

Измельчение яичной скорлупы.

Используйте такие устройства, как мясорубка, кофемолка или молоток, чтобы измельчить яичную скорлупу в порошок.

Внесите порошок в посадочные лунки, чтобы удобрить и раскислить почву.

Для очень кислой почвы добавляйте до 1 килограмма порошка на квадратный метр, ориентируясь на конкретные посадочные лунки.

Защита от червей.

Яичную скорлупу разломайте на небольшие острые кусочки.

Разбросайте их по поверхности грядки перед зимней перекопкой, чтобы защитить корневую систему растений от таких вредителей, как личинки хруща, проволочники и нематоды.

Настой яичной скорлупы.

Приготовьте настой, высыпав измельченную скорлупу в стеклянную банку и залив ее кипятком.

Дать настояться под крышкой в течение недели, в результате чего получится мутный настой с неприятным запахом.

Разбавьте настой в пропорции 1:3 водой и периодически используйте его для подкормки растений.

Метод быстрой инфузии.

0,5 л порошка скорлупы залейте 3 л теплой воды и настаивайте 24 часа.

Отфильтруйте настой, залейте порошок водой и используйте чистый настой для подкормки растений.

Сбор и сохранение.

Следите за тем, чтобы на поверхности скорлупы не оставалось остатков белка; промойте его сразу после удаления содержимого.

Дайте скорлупе полностью высохнуть на открытом воздухе.

Храните их в картонных коробках, чтобы сохранить их качество.

Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут максимизировать пользу яичной скорлупы, повышая плодородие почвы и способствуя более здоровому росту растений.

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