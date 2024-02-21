Худший кошмар каждого владельца смартфона – попытаться включить его и обнаружить безжизненный черный экран.

Если ваш телефон или Android не отвечает, следуйте этим проверенным советам, чтобы устранить неполадки и восстановить работу вашего устройства.

Проблемы с зарядкой.

Убедитесь, что ваше устройство подключено к работающему зарядному устройству и подождите не менее 30 минут.

Проверьте кабели, розетки и аксессуары на работоспособность.

Устраните потенциальные проблемы с зарядным устройством, удлинителем или розеткой.

Убедитесь, что пыль и грязь не загораживают порт USB или кабель для зарядки.

Смартфон зависает.

Для устройств со съемным аккумулятором выполните цикл включения и выключения, вынув и снова вставив аккумулятор.

На современных телефонах без съемного аккумулятора нажмите и удерживайте кнопку питания от 10 до 30 секунд.

Проблема с акумулятором.

Убедитесь, что батарея получает питание; обратите внимание на значок батареи или мигающий индикатор, указывающий на низкий уровень заряда.

Если с аккумулятором все в порядке, дайте ему зарядиться в течение 30 минут, прежде чем пытаться включить устройство.

Проверьте экран.

Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, затем подождите две минуты.

Позвоните на свой телефон с другого устройства; если он звонит, возможно, экран неисправен.

Использование компьютера для устранения неполадок.

Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Заряжайте его в течение 15 минут, затем отсоедините и снова подсоедините кабель.

Зарядите еще 30 минут и попробуйте включить устройство.

В случае неудачи нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, а затем нажмите «Перезагрузить».

Сбросьте настройки вашего Android-устройства.

Войдите в режим восстановления, нажав и удерживая кнопку питания и уменьшения громкости.

Нажмите кнопку питания.

С помощью клавиш громкости выберите Wipe Data/Factory Reset и нажмите клавишу питания.

Наконец выберите опцию "Да, стереть все данные" и нажмите кнопку питания (процесс займет несколько минут).

Если все остальное не помогло и ваше устройство по-прежнему не отвечает, возможно, пришло время подумать о переходе на новый телефон.

Помните, что у технологий есть свои пределы, и даже в хорошо обслуживаемых устройствах могут возникнуть сбои. Подумайте о том, чтобы обновлять свой смартфон каждые 3–4 года, чтобы получить доступ к новым функциям и возможностям.

Термин "смартфон" происходит от соединения слов "smart" (умный) и "phone" (телефон). Смартфон — это мобильное устройство, которое, помимо базовых функций телефонии, обладает такими возможностями, как доступ в интернет, отправка и получение электронной почты, запуск приложений, воспроизведение мультимедийного контента и многие другие.

Он сочетает в себе функциональность телефона и мини-компьютера, что делает его более "умным" по сравнению с традиционными мобильными телефонами, которые обычно предлагают ограниченный набор функций. Таким образом, термин "смартфон" отражает способность этих устройств выполнять разнообразные задачи и обеспечивать пользователей более широким спектром возможностей.

Читайте также:

Куда нельзя класть смартфон, чтобы он не сгорел во время зарядки: самые опасные места

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram на смартфоне, чтобы он начал быстрее работать

Что нужно сделать со смартфоном сразу после его покупки: важные советы