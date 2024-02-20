Чтобы освободить память на смартфоне, вы можете очистить кеш в популярных приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp и Telegram.

Очистка кэша в Telegram для смартфонов Android и iPhone выполните следующие действия:

Откройте Telegram и перейдите в «Настройки», коснувшись значка шестеренки.

Выберите «Данные и память» > «Использование памяти».

Подождите, пока приложение рассчитает размер кэша, затем нажмите «Очистить кэш в Telegram».

Выберите типы файлов, которые вы хотите удалить, и подтвердите очистку.

Инструкция

Удаление медиафайлов из кэша WhatsApp для смартфонов iOS и Android выполните следующие действия:

Откройте WhatsApp и откройте настройки (значок шестеренки на iPhone, три точки на Android).

Перейдите в «Данные и хранилище» > «Управление хранилищем».

В разделе «Просмотр и удаление объектов» проверьте использование памяти файлами кэша.

Выберите определенные чаты и удалите отдельные фотографии или видео. Вы также можете удалить все медиафайлы из выбранных чатов.

Перед удалением обязательно сохраните все файлы, которые хотите сохранить, поскольку удаленные файлы невозможно восстановить.

Инструкция

Управление чатами в WhatsApp для дальнейшей оптимизации хранилища в WhatsApp:

Архивируйте или удаляйте ненужные чаты, чтобы освободить место.

Нажмите и удерживайте чат, выберите «Архивировать» или «Удалить чат».

Доступ к архивным чатам можно получить позже, а уведомления отключены.

Выйдите из группового чата, чтобы удалить его, и выполните те же действия для личных чатов.

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