Чтобы освободить память на смартфоне, вы можете очистить кеш в популярных приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp и Telegram.
Очистка кэша в Telegram для смартфонов Android и iPhone выполните следующие действия:
Откройте Telegram и перейдите в «Настройки», коснувшись значка шестеренки.
Выберите «Данные и память» > «Использование памяти».
Подождите, пока приложение рассчитает размер кэша, затем нажмите «Очистить кэш в Telegram».
Выберите типы файлов, которые вы хотите удалить, и подтвердите очистку.
Удаление медиафайлов из кэша WhatsApp для смартфонов iOS и Android выполните следующие действия:
Откройте WhatsApp и откройте настройки (значок шестеренки на iPhone, три точки на Android).
Перейдите в «Данные и хранилище» > «Управление хранилищем».
В разделе «Просмотр и удаление объектов» проверьте использование памяти файлами кэша.
Выберите определенные чаты и удалите отдельные фотографии или видео. Вы также можете удалить все медиафайлы из выбранных чатов.
Перед удалением обязательно сохраните все файлы, которые хотите сохранить, поскольку удаленные файлы невозможно восстановить.
Управление чатами в WhatsApp для дальнейшей оптимизации хранилища в WhatsApp:
Архивируйте или удаляйте ненужные чаты, чтобы освободить место.
Нажмите и удерживайте чат, выберите «Архивировать» или «Удалить чат».
Доступ к архивным чатам можно получить позже, а уведомления отключены.
Выйдите из группового чата, чтобы удалить его, и выполните те же действия для личных чатов.
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