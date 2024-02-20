Выполнив эти шаги, вы сможете эффективно управлять файлами кэша Telegram и WhatsApp и очищать их, чтобы освободить место на ваших устройствах.

Чтобы освободить память на смартфоне, вы можете очистить кеш в популярных приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp и Telegram.

Очистка кэша в Telegram для смартфонов Android и iPhone выполните следующие действия:

Откройте Telegram и перейдите в «Настройки», коснувшись значка шестеренки.

Выберите «Данные и память» > «Использование памяти».

Подождите, пока приложение рассчитает размер кэша, затем нажмите «Очистить кэш в Telegram».

Выберите типы файлов, которые вы хотите удалить, и подтвердите очистку.

Удаление медиафайлов из кэша WhatsApp для смартфонов iOS и Android выполните следующие действия:

Откройте WhatsApp и откройте настройки (значок шестеренки на iPhone, три точки на Android).

Перейдите в «Данные и хранилище» > «Управление хранилищем».

В разделе «Просмотр и удаление объектов» проверьте использование памяти файлами кэша.

Выберите определенные чаты и удалите отдельные фотографии или видео. Вы также можете удалить все медиафайлы из выбранных чатов.

Перед удалением обязательно сохраните все файлы, которые хотите сохранить, поскольку удаленные файлы невозможно восстановить.

Управление чатами в WhatsApp для дальнейшей оптимизации хранилища в WhatsApp:

Архивируйте или удаляйте ненужные чаты, чтобы освободить место.

Нажмите и удерживайте чат, выберите «Архивировать» или «Удалить чат».

Доступ к архивным чатам можно получить позже, а уведомления отключены.

Выйдите из группового чата, чтобы удалить его, и выполните те же действия для личных чатов.

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