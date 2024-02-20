Имея привычку прогревать двигатель без нужды, необходимо знать о возможных последствиях для автомобиля.

В период зимнего хранения мототехники и редко используемых автомобилей некоторые владельцы практикуют запуск и прогрев двигателя. Однако такой подход имеет свои подводные камни, которые могут негативно сказаться на состоянии транспортного средства.

Подробнее о том, нужно ли периодически заводить машину зимой, если вы долго на ней не ездите, читайте далее в материале.

Сравнение с краткими поездками:

Прогрев двигателя можно сравнить с короткой поездкой. При низких температурах нет смысла запускать двигатель, если вы не собираетесь выезжать. Прогрев в холостом режиме может привести к ухудшению свойств моторного масла.

Образование конденсата:

При прогреве на металлических деталях и патрубках системы вентиляции картера образуется конденсат. Если двигатель работает непродолжительное время, конденсат замерзает, что приводит к проблемам с картером и маслом. Это может вызвать коррозию поддона и даже преждевременный выход двигателя из строя.

Периодический прогрев:

Некоторые рекомендации все же предлагают периодический прогрев двигателя при длительном хранении. Это объясняется тем, что прокладки, сальники и уплотнители со временем стареют и высыхают.

Оптимальное решение:

Возможно, оптимальным решением будет комбинировать два подхода:

Периодически запускать двигатель во время длительного хранения.

Заменить масло перед началом полноценной эксплуатации.

Важно:

Не прогревайте двигатель на холостом ходу более 10-15 минут.

Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры.

Не нагружайте двигатель сразу после запуска.

Используйте качественное моторное масло.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить двигатель вашей техники в рабочем состоянии.

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