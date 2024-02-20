Последняя дизельная модель, универсал Volvo V60 Cross Country с 2,0-литровым турбодизельным двигателем, недавно сошла с конвейера в Генте, Бельгия.

Шведский автопроизводитель Volvo официально прекратил производство легковых автомобилей с дизельным двигателем, что ознаменовало значительный сдвиг в его стратегии в сторону электрических и гибридных автомобилей.

Об этом сообщают на странице в Facebook.

Это решение согласуется с обязательством Volvo провести полную электрификацию к 2030 году, как было объявлено летом 2023 года. Компания уже переключила свое производство на мягкие и перезаряжаемые гибриды, а также на электрические модели, подчеркивая отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Этот шаг отражает более широкую тенденцию отрасли к устойчивым и экологически чистым альтернативам. Стратегия Volvo направлена на полный отказ от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году, а к 2040 году — стать климатически нейтральным производителем.

Хотя дизельные легковые автомобили Volvo когда-то были популярны на европейском рынке, быстрый переход к электрифицированным моделям, вызванный изменением потребительских предпочтений, побудил компанию изменить линейку своей продукции.

Недавнее прекращение производства дизельных легковых автомобилей Volvo подчеркивает стремление компании использовать электрические и гибридные автомобили.

Этот шаг согласуется со стратегией Volvo по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году и достижению климатической нейтральности производства к 2040 году.

Поскольку автомобильная промышленность переживает трансформационный сдвиг в сторону устойчивых мобильных решений, Volvo занимает лидирующие позиции, отдавая предпочтение электрическим моделям и гибридам, а не электрическим моделям.

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