Для многих людей предназначение икон в салоне авто - настоящая загадка. И мы расскажем, в чем религиозность и символизм данной традиции.

Изображения святых и кресты в виде иконок часто можно увидеть в салонах автомобилей, будь то легковые автомобили, грузовики или автобусы. Но для чего их размещают водители транспортных средств многие люди не знают.

Подробнее о том, почему автомобилисты приклеивают возле руля только три иконы и от чего они защищают, читайте далее в материале.

Кресты могут быть изготовлены из дерева, металла, пластика, а также иметь форму одиночного изображения, часто с изображениями Пресвятой Богородицы (Богоматери), Иисуса Христа и Николая Чудотворца, покровителя путешественников. Некоторые также могут изображать святого Христофора, покровителя путешествующих, с надписями, подобными испанскому "Si en San Cristóbal confías, de chancee no morirás" (Если веришь в святого Христофора - не умрешь в аварии).

Верующие вкладывают в эти иконки надежду на защиту от несчастных случаев и травм. Хотя это может быть неприемлемо в православии, некоторые считают, что случаи, когда чудо спасает от аварии, могут подтвердить их эффективность. Церковь в целом не возражает против использования таких иконок в машинах, и они часто продаются в церковных лавках. Даже если приобретены в обычном автомагазине, священники рекомендуют освятить их в храме, хотя это не обязательно.

Они должны быть размещены в светлом и чистом месте в салоне. Обычно их прикрепляют к приборной панели или потолку, при этом не ограничиваются видимостью с водительского места, что разрешено ПДД. Тем не менее, некоторые считают, что показывать или делать из них часть своего имиджа неуместно. Священники утверждают, что просто вешать иконки в машине и ожидать, что это защитит вас, глупо, ведь важно не нарушать ПДД, быть крайне внимательным и ответственным во время дорожного движения.

Читайте также:

Как выбрать провода для прикуривания автомобиля, чтобы он не загорелся: важные рекомендации

Проверьте свой багажник: что обязательно должно быть в вашем автомобиле, чтобы не попасть в беду

Рядом с такой все хотели сфотографироваться: на продажу выставили редкую Audi из 80-х годов