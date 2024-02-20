Украинцы переживают новый всплеск импорта автомобилей из США, при этом значительную популярность набирают электромобили Tesla.

Импорт подержанных автомобилей из США в Украину существенно увеличился: только в январе было зарегистрировано 2,7 тыс. автомобилей, что означает заметный рост на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля американских автомобилей в сегменте подержанных автомобилей выросла до 16%, в основном это относительно новые автомобили со средним возрастом 6,3 года. Бензиновые двигатели используются почти в половине (49%) импортируемых американских автомобилей, электромобили составляют около трети, причем гибридные и дизельные автомобили составляют по 7%.

Оставшаяся часть включает автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе.

Электромобили, особенно модели Tesla, стали наиболее востребованным выбором среди украинских потребителей. В рейтинг подержанных автомобилей из США в Украине входят Tesla Model 3 с 300 зарегистрированными автомобилями, за ней следует Tesla Model Y с 218 единицами.

Среди других популярных моделей — Ford Escape (177 шт.), Jeep Cherokee (176 шт.) и Volkswagen Passat (173 шт.). В этой тенденции также заметен растущий спрос на американские кроссоверы.

Растущая тенденция импорта украинцами автомобилей из США, особенно растущая популярность электромобилей Tesla, меняет автомобильный ландшафт страны. Всплеск регистрации подержанных автомобилей в США в январе, особенно относительно новых моделей, подчеркивает значительный сдвиг в потребительских предпочтениях.

Поскольку Tesla доминирует в списке самых популярных импортных автомобилей, предпочтения электромобилей сигнализируют о растущем интересе к устойчивым и передовым автомобильным технологиям среди украинских водителей.

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