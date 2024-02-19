Можно просто под своим домом вырастить целую аптеку, и мы расскажем вам как.

Не всегда и не всем известны целебные свойства многих трав, которые без труда растут на огороде в наших климатических условиях. Но среди них есть настоящие природные лекари, которые помогут вам решить многие проблемы со здоровьем без лекарств.

Подробнее о том, какие лекарственные растения нужно посадить на огороде или на даче, читайте далее в материале.

1. Шалфей:

Описание: красивое декоративное растение, цветет с июня по август, имеет серебристые листья и фиолетовые, розовые или белые цветки.

Лечебные свойства: противовоспалительное, антисептическое, противогрибковое и антибактериальное действие.

Применение: настои, отвары, масла, а также для придания аромата блюдам.

Помогает при: ангине, кашле, гастрите, язве, диабете, молочнице.

Важно: эфирное масло шалфея содержит туйон, являющийся токсичным для человека. Поэтому пить чай с шалфеем нужно в умеренном количестве.

2. Зверобой:

Описание: неприхотливое растение, произрастает на солнечных и сухих местах, имеет желтые цветки, собранные в соцветия.

Лечебные свойства: применяется для лечения депрессии, чрезмерной нервозности, бессонницы, головной боли, ран, ожогов, геморроя.

Применение: настои, отвары, масла, а также для добавления в салаты и супы.

3. Календула:

Описание: используется не только для красоты, но и для приготовления настоев, отваров, масел, а также для украшения блюд и букетов.

Лечебные свойства: противовоспалительное, антисептическое, заживляющее и иммуномодулирующее действие.

Применение: раны, ожоги, укусы, кожные заболевания, гинекологические воспаления, гастрит и язва.

4. Иссоп:

Описание: цветет почти все теплые месяцы, является прекрасным медоносом.

Лечебные свойства: антисептическое, противовоспалительное, обезболивающее, ранозаживляющее, спазмолитическое действие.

Применение: настои, отвары, ингаляции, компрессы.

Помогает при: простуде, кашле, бронхите, ларингите, стоматите, гастрите, колите, артрите, артрозе, ревматизме.

5. Эстрагон:

Описание: многолетнее травянистое растение, в народе его называют тархун.

Лечебные свойства: содержит витамины A, C, B1, B6, B9, PP, магний, калий, кальций, железо, кремний, селен, эфирные масла, флавоноиды, кумарины.

Применение: в свежем и сушеном виде, настои, отвары.

Помогает при: гастрите, колите, метеоризме, бессоннице, головной боли, зубной боли, артрите, артрозе.

Помните, что перед применением любых лекарственных трав, даже тех, которые вы вырастили на своем огороде, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Читайте также:

Что обязательно нужно сделать на даче в феврале: важные советы

Как чайный пакетик может спасти домашнее хозяйство: лайфхак, о котором вы не знали

Как правильно вырастить хрустящие и сладкие огурцы в бочке: пошаговая инструкция