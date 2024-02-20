Данное исследование также признало отдельные бренды за выдающиеся достижения по отдельным параметрам.

Недавнее исследование лояльности к автомобильным брендам в США, проведенное Consumer Reports, известной исследовательской организацией по изучению потребителей, предоставило информацию, основанную на опросах 330 000 владельцев автомобилей 29 различных марок, выпущенных в период с 2021 по 2023 год.

Респондентам был задан вопрос об их готовности выкупить автомобиль повторно модель той же марки, и попросили оценить их автомобили по основным параметрам: комфорт, удовольствие от вождения, вместительность, практичность и стоимость владения.

Результаты показывают, что владельцы автомобилей Rivian демонстрируют самый высокий уровень удовлетворенности: впечатляющие 86% выразили готовность купить еще один автомобиль этой марки.

Следом за ним MINI занял второе место с уровнем удовлетворенности 77%, а BMW и Porsche разделили третью и четвертую позиции с 76% каждая. С другой стороны, Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%) оказались в нижней части рейтинга лояльности.

Porsche и Genesis получили высокую оценку за обеспечение максимально комфортного вождения, а Tesla и Rivian получили высшие награды за превосходное управление транспортным средством.

Ram и Lincoln получили признание за вместительность, Genesis за практичность, а Tesla и Hyundai за похвальную стоимость владения. Этот комплексный анализ дает ценную информацию о предпочтениях и уровне удовлетворенности владельцев автомобилей на американском рынке.

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