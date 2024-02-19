Конец февраля - контрольный срок проверки картофеля, который предназначен на семена. Именно в этот период заканчивается один из важных этапов хранения и наступает время для подготовки клубней к посадке.

Трудно представить меню украинской семьи, в котором нет картофеля. Еще бы, этот овощ используется как в простых, так и в изысканных блюдах — для приготовления картофельного салата, картофельного пюре, супов, закусок вроде чипсов, дижестивов и даже десертов. Не удивительно, что картошка является самой главной сельскохозяйственной культурой в Украине, которую сажают все дачники. Однако, чтобы получить щедрый урожай, к выращиванию картофеля нужно подходить с умом.

Так, перед посадкой картошки, в обязательном порядке нужно клубни тщательно проверить на предмет заболеваний или прорастания - и заболевшие и проросшие отбраковать.

Каждый огородник со стажем знает, что температура в помещении, где хранится картофель, не должна прогреваться выше +2 +3 градусов, а относительная влажность воздуха должна быть в пределах - 80-90%. Кроме того, помещение нужно обязательно регулярно проветривать.

Только при соблюдении этих двух обязательных условий можно рассчитывать на пригодность семенного картофеля.

Кстати, ту тару, в которой хранятся клубни - ящики или мешки, ни в коем случае нельзя располагать на земляном полу, если у вас в хранилище таковой: нужен хотя бы временный настил из досок, а еще лучше - отдельные стеллажи.

Все дело в том, что понижение дает структурные изменения в мякоти и предрасположение к загниванию, повышение против указанной выше величины - к досрочному прорастанию.

А ведь озаботиться появлением проросток необходимо только в конце февраля - начале марта. Именно в это время можно потихоньку начинать выводить картофель из состояния вегетативного покоя, но никак не раньше.

Суть первого этапа работ — перенос семенных клубней в помещение с температурой не более +15 °С. Такое прогревание даст старт процессу. Делайте это пошагово: первыми на прогрев отправляются семена ранних сортов картофеля, затем средних и только в самом конце — позднеспелых сортов.

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