Скоро придет весна, а значит нужно готовиться к переобуванию автомобиля

Приход весны знаменует собой не только пробуждение природы, но и необходимость смены зимних шин на летние. Но как сделать это правильно, чтобы не навредить своему автомобилю и обезопасить себя на дорогах?

Подробнее о том, когда менять зимнюю резину на авто на летнюю, читайте в нашем материале.

Когда менять шины на летние?

Главным фактором, определяющим время смены шин, является среднесуточная температура. Специалисты рекомендуют менять шины, когда среднесуточная температура установится выше +5°C.

Однако, важно ориентироваться не только на температуру, но и на другие факторы:

Прогноз погоды: Убедитесь, что в ближайшее время не ожидается заморозков.

Состояние дорожного покрытия: Если на дорогах еще есть снег или гололед, то с заменой шин лучше повременить.

Интенсивность эксплуатации: Если вы много ездите, то шины изнашиваются быстрее и их нужно менять чаще.

Ставить ли старые летние шины?

Решение о том, использовать ли старые летние шины, зависит от нескольких факторов:

Состояние шин: Осмотрите шины на предмет трещин, порезов, вздутий и других повреждений. Если они есть, то шины нужно заменить.

Износ протектора: Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм. Если она меньше, то шины нужно заменить.

Возраст шин: Шины рекомендуется менять каждые 5-6 лет, даже если они не изношены.

Если вы не уверены в состоянии своих шин, то лучше всего обратиться к специалистам.

Как выбрать летние шины?

При выборе летних шин необходимо учитывать:

Тип автомобиля: Для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и других типов автомобилей требуются разные шины.

Условия эксплуатации: Если вы ездите в основном по городу, то вам подойдут одни шины, а если по бездорожью, то другие.

Стиль вождения: Если вы предпочитаете агрессивную езду, то вам нужны шины с высоким индексом скорости.

Бюджет: Шины разных производителей и моделей могут сильно отличаться по цене.

Советы по эксплуатации летних шин:

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Следите за состоянием протектора.

Не перегружайте автомобиль.

Избегайте резких торможений и поворотов.

Не эксплуатируйте шины с повреждениями.

Соблюдение этих простых правил поможет вам продлить срок службы летних шин и обезопасить себя на дорогах.

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