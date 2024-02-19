В современном мире смартфон играет едва ли не ключевую роль в жизни каждого. И частое использование устройства садит батарею. Но если отключить некоторые функции, ваш гаджет "остынет" и "выдохнет".

У всех нас возникала проблема быстрого разряда батареи в смартфоне. Даже если вы стараетесь его использовать максимально сдержанно и постоянно закрываете все приложения, батарея по-прежнему разряжается стремительно. И многие из нас не подозревают, что существуют определенные функции, которые могут ускорять разряд батареи.

Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы смартфон не разряжался так быстро, читайте далее в материале.

Прежде всего, для сохранения заряда на смартфоне рекомендуется отключить режим вибрации на телефоне. Дело в том, что вибромотор, который используется в мобильных устройствах, потребляет значительное количество энергии. Поэтому его лучше отключить и по возможности воздерживаться от использования данной функции, чтобы увеличить продолжительность работы батареи смартфона.

Так как отключить вибросигнал:

Шаг 1: Откройте главное меню на вашем смартфоне и найдите значок "Настройки".

Шаг 2: В разделе "Настройки", выберите "Звуки и вибрация".

Шаг 3: В разделе "Вибрация во время вызова" выберите "Выключить" и подтвердите свой выбор.

Следуя этой простой пошаговой инструкции, вы сможете продлить время автономной работы своего смартфона и не придется заряжать его каждый час. Более того, ваш смартфон будет работать гораздо быстрее, и перестанет "зависать".

Читайте также:

Как восстановить заводские настройки на смартфоне Samsung, если не помнишь пароль: полезные советы

Как правильно заряжать iPhone: ошибки, которые могут испортить телефон

Как отсканировать документы на телефоне: несколько способов, которые помогут