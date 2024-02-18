Узнайте, для чего в некоторых автомобилях устанавливается дополнительная четвертая педаль и почему производители все чаще отказываются от механического стояночного тормоза в пользу электронного.

В автомобилях традиционно используются две или три педали в зависимости от типа коробки передач - сцепление, тормоз и акселератор.

Однако в некоторых моделях автопроизводители устанавливают дополнительную четвертую педаль, которая служит для включения механического стояночного тормоза, так называемого "ножника".

Педаль "ножник" чаще всего встречается в автомобилях с автоматической коробкой передач, поскольку там нет педали сцепления. На машинах с механической КПП педаль ручного тормоза тоже иногда используется, хотя и реже. Такая педаль обычно располагается около места для отдыха ноги водителя, чуть в стороне от основных педалей. Это сделано для удобства и исключения возможности перепутать её с другими в процессе управления автомобилем.

Конструктивно механический стояночный тормоз состоит из нескольких элементов: рукоятки разблокировки, троса, соединяющего рукоятку с педалью, самой небольшой педали "ножник", второго троса к механизму стояночного тормоза и непосредственно механизма, который и затягивает колодки тормозных механизмов. Чтобы поставить машину на ручник достаточно слегка нажать ногой на педаль.

Наиболее широко педаль ручного тормоза "ножник" используется в автомобилях североамериканского и японского производства, особенно это касается моделей с правосторонним управлением. В Европе на большинстве моделей Mercedes-Benz до недавнего времени также применялась такая конструкция. Однако сейчас намечается тенденция отказа от механического варианта в пользу более современного электронного стояночного тормоза.

К преимуществам электронной системы стояночного тормоза можно отнести более эффективное экстренное торможение за счёт интеграции в общую тормозную систему, возможность автоматически удерживать автомобиль на подъёме без участия водителя, экономию пространства в салоне за счёт отсутствия отдельных тяг и тросов. Кроме того, при использовании электроники отпадают опасения относительно недостаточной или чрезмерной затяжки стояночного тормоза. Система сама обеспечит оптимальную степень зажима колодок в каждой конкретной ситуации.

Таким образом, можно констатировать, что будущее автомобильных стояночных тормозов – за электронными системами, позволяющими реализовать дополнительные возможности и повысить уровень безопасности автомобилей.

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