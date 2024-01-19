Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад таро и сообщила, что Иран имеет ресурсы для борьбы, но они только на сегодня, а вот у США реальные перспективы решить этот конфликт.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

США очень твердо стоят на своих позициях. А вот Иран при этом чувствует себя тоже достаточно мощным. Иран чувствует себя полным ресурсов. Иран как страна действительно достаточно богатая, но в настоящий момент Иран переполнен оружием. У мусульманского мира также много людей, который можно не жалеть. То есть в настоящий момент карта Ирану выпадает, что он готов драться, он готов вступить в эту схватку и надеется, безусловно, на победу.

Дальше карты идут об очень успешных предприятиях со стороны США, что все военные акции, которые они предпримут, все их заранее подготовленные планы будут успешно осуществлены. И даже тут показана высадка американского десанта в какой-то стране, которая будет в этом иранском конфликте задействована, не исключено, что это сам Иран.

При это в Иран продолжат вливать огромное количество денег. То есть Иран будут поддерживать, а Иран будет поддерживать ряд стран, конечно же, это в первую очередь будет российская сторона и некоторые страны мусульманского мира. То есть Иран не будет бедным на оружие, на людей, на деньги.

Но выиграет эту схватку все-таки тот, что обладает умом и сообразительностью. Мало иметь ресурсы, нужно иметь очень серьезный потенциал на будущее. А те ресурсы, которые имеет Иран, на сегодня, они не на будущее. Эти ресурсы есть, но их легко потратить. У Америки есть ресурсы, которые… Не могу сказать, что безграничны, потому что в нашей системе все ограничено. Но по крайней мере потенциал больше стоит за Америкой на решение этого конфликта.

Как сообщала Politeka, Гергель заявила, что Украина сможет стать наставником всего мира, но для этого нужно измениться внутри себя, духовно вырасти.

Также Politeka писала о том, что Атаманова предупредила, что в беларуси готовится мобилизация, но власти боятся, что люди поднимут бунты.