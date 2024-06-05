Убрать жирный налет на кухне не так трудно, если знать народные средства, не требующие много денег

Жирный налет на кухонных поверхностях может стать проблемой, возникающей от приготовления пищи. Однако удалить этот налет можно с помощью простых и эффективных народных способов, не требующих больших затрат времени и денег.

Сода и уксус – это отличная комбинация для удаления жирного налета. Смесь этих ингредиентов отлично справляется с жиром на плите, духовке, вытяжке и других поверхностях. Для этого требуются следующие ингредиенты:

2 ст. ложки соды (бикарбоната)

2 ст. ложки уксуса (яблочного или белого)

1 стакан горячей воды

Для начала смешайте соду и уксус в глубокой посуде. Добавьте горячую воду и тщательно перемешайте, пока не получите пастообразную смесь. Нанесите смесь на загрязненную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите налет губкой или тряпкой. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.

Лимонный сок является естественным дезинфицирующим и растворителем жира. Смесь лимонного сока и соли поможет удалить жирный налет с кухонных поверхностей. Для этого требуются следующие ингредиенты:

Сок от 1 лимона.

2-3 ст. ложки соли (лучше использовать грубую морскую соль).

Для начала выжмите сок из лимона. Попробуйте смесь сока и соли до получения густой пасты. Распределите пасту на загрязненную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Вытрите пасту губкой или тряпкой, совершая круговые движения. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.

Уксус обладает абсорбирующими свойствами и хорошо растворяет жир. Этот метод особенно эффективен для удаления жирного налета на вытяжке и кухонных шкафах. Для этого требуются следующие ингредиенты:

1 стакан уксуса (яблочного или белого).

1 стакан горячей воды.

Для начала смешайте уксус и горячую воду в пластиковом или стеклянном контейнере. Используйте губку или тряпку, чтобы раствор нанести на загрязненную поверхность. Оставьте на 5-10 минут, пока уксус не растворит жир. Затем протрите загрязнение губкой или тряпкой. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.

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