Жирный налет на кухонных поверхностях может стать проблемой, возникающей от приготовления пищи. Однако удалить этот налет можно с помощью простых и эффективных народных способов, не требующих больших затрат времени и денег.
Сода и уксус – это отличная комбинация для удаления жирного налета. Смесь этих ингредиентов отлично справляется с жиром на плите, духовке, вытяжке и других поверхностях. Для этого требуются следующие ингредиенты:
2 ст. ложки соды (бикарбоната)
2 ст. ложки уксуса (яблочного или белого)
1 стакан горячей воды
Для начала смешайте соду и уксус в глубокой посуде. Добавьте горячую воду и тщательно перемешайте, пока не получите пастообразную смесь. Нанесите смесь на загрязненную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите налет губкой или тряпкой. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.
Лимонный сок является естественным дезинфицирующим и растворителем жира. Смесь лимонного сока и соли поможет удалить жирный налет с кухонных поверхностей. Для этого требуются следующие ингредиенты:
Сок от 1 лимона.
2-3 ст. ложки соли (лучше использовать грубую морскую соль).
Для начала выжмите сок из лимона. Попробуйте смесь сока и соли до получения густой пасты. Распределите пасту на загрязненную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Вытрите пасту губкой или тряпкой, совершая круговые движения. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.
Уксус обладает абсорбирующими свойствами и хорошо растворяет жир. Этот метод особенно эффективен для удаления жирного налета на вытяжке и кухонных шкафах. Для этого требуются следующие ингредиенты:
1 стакан уксуса (яблочного или белого).
1 стакан горячей воды.
Для начала смешайте уксус и горячую воду в пластиковом или стеклянном контейнере. Используйте губку или тряпку, чтобы раствор нанести на загрязненную поверхность. Оставьте на 5-10 минут, пока уксус не растворит жир. Затем протрите загрязнение губкой или тряпкой. Промойте поверхность чистой водой и протрите до сухой.
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