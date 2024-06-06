Микроволновка - одна из самых незаменимых вещей на кухне у любого украинца. Прибор сэкономит время, когда нужно разогреть еду, а современные микроволновые печи могут и приготовить множество блюд. Но иногда микроволновку нужно очистить от грязи и мы подготовили несколько советов, которые помогут вам с этой задачей.

Один из самых простых способов - очистить микроволновую печь при помощи воды. Для этого необходимо поставить миску с водой в прибор и включить на 10-15 минут на максимальную мощность. После этого не открывайте дверцу еще несколько минут. А потом достаньте миску и удалите при помощи губки всю грязь из прибора.

Если загрязнения более серьезные, то для очистки уже понадобиться лимонная кислота. Добавляем в миску с водой пару столовых ложек лимонной кислоты и перемешиваем все. После этого повторяем способ, который описанный выше.

Если в микроволновке образовался стойкий налет, в том числе жировой, то лимонную кислоту стоит заменить на уксус. Для этого налейте один стакан в миску и добавьте три столовые ложки уксуса. Смесь поставьте в прибор на 5-10 минут, включив максимальную мощность. Не забудьте открыть окна, чтобы не задохнуться от испарений уксуса. Когда микроволновка доработает, подождите минут десять и уберите все губкой.

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