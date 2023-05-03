Пехотинцы 53 бригады ВСУ удерживают одну из самых жутких позиций на фронте, которая находится в 200 метрах от расположения российских солдат. В частности, она находится на Авдеевском направлении, где защитники не дают оккупантов продвинуться к городу.

Фото были опубликованы в Инстаграм фотографов Константина и Влады Либеровых.

Эта посадка бойцов ВСУ была разбита артиллерией всех видов и калибров. Там не осталось и пятнышка зеленой травы. Деревья обуглены.

Фотографы поделились, что добираться к этой позиции опасно для жизни. Это нужно делать быстрым шагов, полем по грязи минут 40 и группой не больше двух человек. Ведь такое колличество людей, оккупанты не обстреливают из арты - берегут снаряды. Если будет больше, то начинают крыть обстрелами.

К тому же там много вражеских дронов, которые следят за каждым передвижением.

Военные искренне удивлялись визиту фотографа, а Либеров подчеркнул, что он в свою очередь удивлялся, глядя на них. Потому что герои – еще совсем дети. Два 19-летних парня рассказали, что подписали контракт в ВСУ, как только им исполнилось 18 лет и уже почти год удерживают позиции на Авдеевском направлении.

Фотографы сравнили вид этой посадки, как локации из фильма "Безумный Макс".

"Грязь, иссеченные ветки, окоп, и молодые бесстрашные пацаны с бластером как в "Звездных войнах" пытаются посадить вражеский дрон. Когда с вражеской стороны замечается движение - ребята быстро собираются и открывают огонь из рпг. Командир просит его прикрыть, если начнут стрелять в ответ", - отметили Константин и Влада Либеровы.

Бойцы ВСУ держат позиции мертвой хваткой, потому что это один из важных флангов, не дающий захватить Авдеевку.

Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.

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