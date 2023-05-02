Злоумышленники хотели нелегально вывезти в Иран двигатели для военно-транспортных самолетов.

Служба безопасности предотвратила попытку вывоза за пределы Украины авиационных комплектующих, находящихся на государственном экспортном контроле.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в Днепре были разоблачены два предпринимателя, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 чтобы продать.

Фигуранты дела планировали продать высокотехнологичное оборудование для военно-транспортных самолетов АН-74 за 400 тысяч долларов.

Для маскировки преступники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов и внесли недостоверные сведения в декларации.

Сотрудникам Службы безопасности удалось своевременно разоблачить сделку.

Двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, были угнаны во время ликвидации одного из госпредприятий.

Преступники планировали совершить "ремонт" агрегатов.

Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия, где ее и обнаружили правоохранители.

В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

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