Если бы Украина имела F-16, то контрнаступление было бы гораздо быстрее и можно было спасти жизнь большему количеству солдат ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что самолеты четвертого поколения однозначно будут на вооружении, но для партнеров это очень недешевая история. Один самолет F-16 стоит 120 миллионов долларов, а его еще нужно обслуживать.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" заявил, что проблема с передачей Украине истребителей F-16 не связана с колличеством денег или логистикой.

По его словам, для своих партнеров и внутреннего рынка истребители F-16 стоят не 120 миллионов, а только 10 миллионов. Это стоимость самого самолета без вооружения и обслуживания.

Роман Свитан тут же добавил, что со всем вооружением, полностью модернизированный истребитель F-16 будет стоить порядка 30 миллионов долларов. То есть на миллиард, который идет на систему Patriot, нам бы хватило купить бригаду F-16.

При этом США знает, как получить деньги на F-16 от репараций у рф, ведь многие золотовалютные фонды лежат в их банках.

"Деньги и проблемы в логистике только отмазка. Они не играют никакой роли не в передаче Patriot или F-16. Просто нужна политическая воля США. Это самое главное. Проблема связана с политическим руководством США, там Байден и с ним рядом стоящие могут быть консервами рф: тот же Салливан и Бернс. То есть там хватает тех, кто не хочет передавать нам истребители", - объяснил свои мысли Роман Свитан.

Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.

Как Politeka сообщала, в Украине прошли испытания наземные "дроны-камикадзе".

Также Politeka писала, что Украина пойдет в контрнаступление без важного элемента, эксперт поделился.