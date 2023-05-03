Министр обороны Украины Алексей Резников на днях заявил, что самолеты четвертого поколения однозначно будут на вооружении, но для партнеров это очень недешевая история. Один самолет F-16 стоит 120 миллионов долларов, а его еще нужно обслуживать.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" заявил, что проблема с передачей Украине истребителей F-16 не связана с колличеством денег или логистикой.
По его словам, для своих партнеров и внутреннего рынка истребители F-16 стоят не 120 миллионов, а только 10 миллионов. Это стоимость самого самолета без вооружения и обслуживания.
Роман Свитан тут же добавил, что со всем вооружением, полностью модернизированный истребитель F-16 будет стоить порядка 30 миллионов долларов. То есть на миллиард, который идет на систему Patriot, нам бы хватило купить бригаду F-16.
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При этом США знает, как получить деньги на F-16 от репараций у рф, ведь многие золотовалютные фонды лежат в их банках.
"Деньги и проблемы в логистике только отмазка. Они не играют никакой роли не в передаче Patriot или F-16. Просто нужна политическая воля США. Это самое главное. Проблема связана с политическим руководством США, там Байден и с ним рядом стоящие могут быть консервами рф: тот же Салливан и Бернс. То есть там хватает тех, кто не хочет передавать нам истребители", - объяснил свои мысли Роман Свитан.
Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.
Как Politeka сообщала, в Украине прошли испытания наземные "дроны-камикадзе".
Также Politeka писала, что Украина пойдет в контрнаступление без важного элемента, эксперт поделился.