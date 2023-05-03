Четыре тысячи ракет "Zuni" были включены в пакет военной помощи для Украины.

Перед украинским контрнаступлением Запад передал Украине многое вооружение, которое было запрошено. При этом ВСУ были направлены уникальные ракеты "Zuni". Более того, бойцы нашли креативный способ для их применения.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

Роман Свитан отметил, что четыре тысячи ракет "Zuni" были включены в пакет военной помощи для Украины, о котором в Пентагоне заявили в начале 2023 года.

"Zuni – это, по сути, почти аналог наших ракет типа С-13 или С-25, впрочем, интереснее по дальности в 8 км. Эта ракета идет вдоль оси самолета. То есть направляется самим летчиком. Дальше она идет в неуправляемом режиме. Это неплохая ракета, которая имеет боевой части - больше 20 кг. А это значит, что Zuni наносят существенный ущерб", - рассказал полковник запаса ВСУ.

Военный эксперт также подчеркнул, что такого типа ракет очень много, ведь "Zuni" производят вот уже 100 лет. С каждым годом их просто модирнизируют и делают все более лучшими. Также эта ракета активно использовалась во время войны во Вьетнаме.

Бойцам ВСУ удалось адаптировать эти ракеты под советскую авиацию

"Наши умельцы уже с помощью какой-то кувалды приложили их, подвесив к старым истребителям СУ-25. Это говорит о том, что если подходить к вопросу с креативом, можно решить любые технические нюансы", - добавил Роман Свитан.

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