На данный момент известно о минимум трех погибших из-за вражеской атаки.

"Херсонщина. россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы. В результате атаки россиян пострадали 7 человек: три человека погибли, пятеро – ранены", - сообщили в Офисе президента Украины .

В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры сообщили , что повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома.

По данным следствия, сегодня, 2 мая, российские войска произвели обстрел города Херсон и нескольких сел в Белозерской общине региона.

Предварительно установлено, что семь мирных жителей области получили ранения. Точное количество пострадавших уточняется.

При этом отмечается, что оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары - повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности, жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

При процессуальном руководстве Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ.

Напомним, ранее Залужный получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что сейчас бои в Бахмуте идут на каждый подъезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что кафиры нанесли авиаудару по школе, есть жертвы среди детей: первые подробности и кадры.