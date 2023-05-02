Раненый боец Национальной гвардии Украины, старший пулеметчик Михаил Селиванов более суток держал позицию на Луганщине. К сожалению в том бою выжили не все. На руках Михаила погибли несколько побратимов.

Михаил – мастер спорта и основатель детской школы бокса, родом с Ивано-Франковщины. Он с 2014 года стал на защиту Украины, но ту операцию помнит в деталях. Вместе с побратимами они держали позиции на Донетчине, а затем на Луганщине.

Однажды они услышали, как к ним подлетел дрон. Военные пытались его сбить, но тот был слишком высоко над ними. После чего вражеский дрон сбросил на них что-то.

"Передо мной товарищ из Днепра упал головой вперед. Я почувствовал, как меня качнуло и зажгло спину. Говорю побратиму: "Я чувствую, что у меня спина мокрая. Хочется верить, что это не кровь, но жжет, и это, наверное, ранение". Попросил Марьяна осмотреть. Он смотрит, а там все красное, в крови", – рассказал Михаил Селиванов.

Один из побратимов помог наложить ему бинты на спину. В таком состоянии Михаил удерживал позиции под атаками рф около 26 часов. После чего его сменили и боец отправился до пункта эвакуации, но после сообщения из рации вернулся назад.

В частности, по рации услышал, что у них четверо раненых и у всех оторвало ноги. Михаил подбежал назад, чтобы эвакуировать раненых. Ноги оторвало на самом деле не всем – одному перебило руку. Он выжил, а остальные погибли.

Имея тяжелые ранения, мужчина не смог оставить раненого побратима. 20-летний Богдан Вакив погиб на его руках, не доехав до больницы. Михаил держал его и говорил, что все будет хорошо, но не судилось.

Источник: Суспільні новини.

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